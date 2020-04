DaheimDabeiKonzerte um 19 Uhr: Bush-Sänger Gavin Rossdale zum Auftakt unserer Konzertreihe im Stream

Das wird Sie auch interessieren





Ein Sommer ohne Festivals, ein Sommer ohne Konzert-Erlebnisse – das gab es noch nie. Deshalb haben sich die Redaktionen von ROLLING STONE, Musikexpress und Metal Hammer zusammengetan, um gemeinsam ein Musikprogramm auf die Beine zu stellen, wie es das in Deutschland noch nicht gab. Ab Montag, den 27. April, bringen wir täglich ein kleines Konzert zu Ihnen nach Hause.

Den Auftakt unserer Reihe bildet Bush-Sänger Gavin Rossdale. Im Jahr 2004 entschied der Sänger sich in einem Soloprojekt zu verwirklichen und gründete die Gruppe Institute. Obwohl Rossdale Institute zeitweise sogar als seine „neue Band” bezeichnete, löste er die Gruppe nach der Veröffentlichung ihres ersten Albums wieder auf. Inzwischen spielen Bush wieder gemeinsam und heizen ihren Fans bei Live-Auftritten auf der ganzen Welt ein. Wer die Alt-Rock-Legende Gavin Rossdale, der auch als Film- und Serien-Schauspieler erfolgreich ist, einmal ganz anders und in intimer Atmosphäre erleben möchte, der hat nun bei seinem Auftritt für #DabeimDabeiKonzerte die beste Gelegenheit dazu!

Tracklist #DaheimDabeiKonzerte:

„The Sound of Winter“, „Wild Horses“ (*The Rolling Stones), „Forever May You Run“, „Ambulances“, „Glycerine“

Gavin Rossdale live bei #DaheimDabei: Heute, Montag, 27. April um 19 Uhr auf rollingstone.de, metal-hammer.de und musikexpress.de

Alle Konzerte auf magenta-musik-360.de und #dabei/MagentaTV sehen