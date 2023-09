Bush veröffentlichen „Ladet: The Greatest Hits 1994-2023“

Foto: © 2022 Dieter Jakob. All rights reserved.

Nachdem Bush gerade erst erfolgreich ihre Sommer Tour beendet haben, gibt es jetzt gleich mehrere Ankündigungen: Am 10. November erscheint mit „Ladet: The Greatest Hits 1994-2023“ ihre erste Hits-Sammlung.

Fast 30 Jahre der Rock-Band werden auf der Platte zusammengefasst: 21 Songs von allen neun Studioalben, dem Remix-Album „Deconstructed“ und eine Coverversion von „Come Together“ von den Beatles.

Neu auf der Best-of ist die Single „Nowhere To Go But Everywhere“:

Passend zum Album-Release werden Bush am 14. November eine Herbsttournee in Florida starten, Karten gibt es ab Freitag, den 22. September, im Vorverkauf auf der offiziellen Website der Band.

Ebenfalls am 22. September spielen sie ein Konzert in New York, anlässlich des Weltfriedentages als Anti-Waffengewalt-Benefizveranstaltung. Den Stream zum Konzert gibt es hier.

Tracklist zum Album „Loaded: The Greatest Hits 1994-2023“