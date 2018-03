Danny Boyle wird neuer James-Bond-Regisseur

Danny Boyle wird Regisseur des noch unbetitelten, 25. James-Bond-Films. Das bestätigte er gegenüber „Metro“. Die Dreharbeiten sollen Ende 2018 beginnen. Die Neuigkeit verkündete der Filmemacher bei einem Screening seiner aktuellen Fernsehserie „Trust“, die sich, wie der Ridley-Scott-Kinofilm „All The Money In The World“, um die Getty-Entführung 1973 dreht..

„Wir werkeln derzeit an dem Skript. Bis Ende des Jahres könnte es fertig sein“, so Boyle. Der 61-Jährige erarbeite eine Drehbuchidee mit John Hodge. Das Duo erschuf bereits die Storys zu den Boyle-Filmen „Shallow Grave,” „Trainspotting,” „A Life Less Ordinary,” „The Beach,” „Trance” and „T2 Trainspotting”

Daniel Craig wird ein fünftes und letztes Mal in der Rolle des Geheimagenten 007 zu sehen sein. Der Film soll bereits, was eine Herausforderung wird, am 8. November 2019 anlaufen.

