Das Finale der dritten Staffel von „The White Lotus“ lieferte uns die dümmste Schießerei der Welt

Dieser Beitrag enthält Spoiler für das Finale der dritten Staffel von The White Lotus , „Amor Fati“, das jetzt auf Wow gestreamt wird.

Das Finale der dritten Staffel von The White Lotus beginnt mit einer Montage verschiedener Charaktere, die sich auf ihren letzten Tag im thailändischen Resort vorbereiten. Darunter Piper und Lochlan, die nach ihrer Nacht im Kloster aufwachen. Der Hauptmönch begrüßt alle seine Gäste mit einer Rede über die schwer fassbare Natur des Lebens selbst. Er räumt ein, dass es viele Fragen mit sich bringt, wenn wir eine Lösung wollen. Das Leben wird einfacher, schlägt er vor, sobald wir akzeptieren, dass es keine Lösung gibt.

Als eine weitgehend in sich geschlossene Staffel von Fernsehserien mit Drehbuch erlaubt es sich The White Lotus nicht, so geheimnisvoll oder unerkennbar zu sein, wie der Mönch argumentiert, dass unser eigenes Leben es ist. „Amor Fati“ bietet also jede Menge Lösungen. Aber wenn man bedenkt, wie vorhersehbar, konstruiert und/oder geradezu albern diese Lösungen sind, wäre es vielleicht besser gewesen, wenn es gar keine gegeben hätte?

Wie ein mäanderndes Tongedicht

Dies war bereits die holprigste der drei Staffeln der Serie. Die Erweiterung auf acht Episoden (nach sechs in der ersten Staffel und sieben in der zweiten) führte nicht zu mehr Tiefe. Sondern dazu, dass bestimmte Ideen – Tims Mord-Selbstmord-Fantasien, die jahrzehntelangen Ressentiments der Freunde – viel zu oft wiederholt wurden. Die Geschichten von Belinda und Gaitok fühlten sich schlecht untermauert an, da das Interesse von Mike White, dem Schöpfer von „Lotus“, an den nicht wohlhabenden – und/oder nicht weißen – Charakteren mit jeder neuen Staffel nachgelassen hat.

Ohne das Gespenst der Massenerschießung, das in der Vorschau zu Beginn der Staffel angedeutet wurde, hätte sich das Ganze wie ein mäanderndes Tongedicht angefühlt. Das durch einige gute Darbietungen (insbesondere von Walton Goggins , Aimee Lou Wood und Carrie Coon) und gelegentliche Spitzen angereichert wird. Vor allem von Parker Poseys Victoria und zufällige sexuelle Experimente (Lochlan hilft seinem Bruder, Franks Monolog über seine Ladyboy-Fantasien).

Aber nachdem ich die Schießerei im Kontext gesehen habe, sowie all die anderen Höhepunkte – oder das Fehlen derselben –, frage ich mich, ob diese Todesfälle jetzt nicht vielleicht der Werbewagen sind, der das Erzählpferd antreibt. Oder ob White einfach nichts mehr über die Schrecklichkeit der müßigen Reichen zu sagen hat. Aber durch diese Show selbst zu erfolgreich geworden ist, um aufzuhören. Die erste (und immer noch beste) und die zweite Staffel erreichten ihren kreativen Höhepunkt in ihren jeweiligen Finales, in denen „Amor Fati“ all die Dinge zusammenfasste, die in der dritten Staffel nicht funktionierten.

Zum letzten Mal wollen wir die Charaktere in Gruppen aufteilen:

Jaclyn, Kate und Laurie

Wir müssen mit dem Ende beginnen, was das Trio alter Freunde betrifft. Sie sind Augenzeugen eines Mordes und befinden sich zumindest in der Nähe, als vier weitere Menschen erschossen werden, und ihre Reaktion ist … was? Wir haben keine Ahnung, denn wir hören sie nach diesen fünf Todesfällen buchstäblich nicht sprechen. Es gibt einen kurzen Einblick in die Kumpels, die sich auf dem Boot, das sie für ihre Heimflüge zurück zum Festland bringt, aneinander kuscheln. Aber ob sie durch die Tortur traumatisiert sind oder ob sie es einfach als einen weiteren Grund nutzen, all ihre kleinlichen Streitigkeiten beiseite zu legen und ihre Freundschaft zu festigen? Wissen wir nicht.

Insgesamt scheint das Finale nicht zu wissen, was es mit der Vorstellung von diesem gewaltigen und schrecklichen Gewaltausbruch mitten im Resort anfangen soll. Weil Belinda, Zion und die Ratliffs sich offenbar genauso wenig Sorgen darüber machen, dass sie zu diesem Zeitpunkt auf dem Grundstück waren. (Als Tanya im Finale der zweiten Staffel alle erschoss, die versuchten, sie zu ermorden, geschah dies zumindest auf einer Yacht und nicht im Hotel selbst.) Aber die anderen kommen in den letzten Minuten der Staffel zu Wort, in denen die Freunde so gut wie ignoriert werden. Ein frustrierender, aber irgendwie passender Abschluss einer Nebenhandlung, die viel mehr von den drei beteiligten Schauspielern getragen wurde als von dem Material, das sie spielen sollten.

Zeuginnen einer Massenerschießung

Wenn man Coon – auch bekannt als einer der größten und emotionalsten Schauspielerinnen, die heute arbeiten – einen herzergreifenden Monolog wie den, den Laurie beim letzten Abendessen mit Freunden in Thailand hält, in die Hand gibt, wird er natürlich zumindest ein wenig Wirkung zeigen. Aber die Worte, die sie mit solcher Kraft vortrug, standen in krassem Widerspruch zu der Darstellung der Figur während der gesamten Staffel.

Die Vorstellung, dass sie nach ihrer schlimmen Nacht mit Aleksei einen Schreck bekam, gefolgt von dem Anblick der beiden anderen, die glücklich zusammen im Pool spielten, ergab keinen Sinn, nachdem wir gesehen hatten, wie sie beide für den Rest der Woche so deutlich hasste. Vielleicht hätte es ehrlicher gewirkt, wenn sie die Rede für danach aufgehoben hätten, als die drei Zeuginnen einer Massenerschießung wurden?

Belinda, Zion und Greg

Was für eine Enttäuschung! Es ist nicht so, dass Belinda durch das lebensverändernde Bestechungsgeld, das sie und Zion mit Greg aushandeln können, korrumpiert wird. Es ist so, dass ihre Korruption sich unvermeidlich und unverdient zugleich anfühlte. Belinda fühlte sich in der ersten Staffel wie eine reiche und komplizierte Person. Ihre Beziehung zu Tanya war vielschichtig. Und es ging nicht nur um eine reiche Frau, die sich emotional an einer armen Frau bereicherte. Natasha Rothwell wurde für eine neue Staffel zurückgeholt. Hatte aber nicht viel zu tun. Und Belinda war diesmal ein viel dünnerer Entwurf. Und im Vergleich zu so ziemlich allen anderen jüngeren Charakteren in der Geschichte der Serie – von den Mossbacher-Geschwistern in der ersten Staffel bis zu den Ratliffs hier – wurde Zion keinerlei Tiefe zugestanden. Er war nur ein Cartoon, der Dollarzeichen hinterherjagte.

Dass Belinda mit Pornchai dasselbe macht, was Tanya einst mit ihr gemacht hat, ist ironisch. Aber nicht auf besonders interessante Weise. Die Weltanschauung der Serie darüber, was Geld mit Menschen macht, ist so unerschütterlich und so relativ eintönig, dass sie den Mann natürlich verlassen würde. Sobald sie etwas Geld in der Hand hat.

Gaitok und Mook

Wie bei Belinda setzt White hier auf eine vereinfachende Ironie. Sie ist die Frau, die sich für gut hält. Aber gerne 5 Millionen Dollar annimmt, um bei einem Mord wegzuschauen, während er ein Buddhist ist, der niemandem wehtun will, aber dennoch belohnt wird. Sowohl mit einer Beförderung als auch mit der Zuneigung der Frau seiner Träume. Ddie in Wirklichkeit gar nicht so toll ist und ihn nur korrumpieren will. Dafür, dass er einem unbewaffneten Mann tödlich in den Rücken geschossen hat. Und … das war’s. Vielleicht ist Lisa von Blackpink eine so unerfahrene Schauspielerin, dass White ihr keine wirklich dreidimensionale Rolle geben konnte. Oder vielleicht war es ihm einfach egal. Aber dies war eine weitere Nebenhandlung, bei der es keine Grundlage gab.

Die Ratliffs

Nun, wenn wir schon nichts anderes erreicht haben, dann haben wir eine Marke gefunden, die sich viel mehr darüber aufregen wird, mit Tim Ratliff in Verbindung gebracht zu werden, als die Duke University es sich je hätte träumen lassen. In der Sekunde, in der die Kamera eine Nahaufnahme des Logos auf dem Mixer zeigte, mit dem Tim versuchte, vergiftete Cocktails für alle Familienmitglieder außer Lochlan zu mixen, kann man davon ausgehen, dass Boschs Krisen-PR-Abteilung auf Hochtouren lief.

Aber Chekhovs Mixer kam einem einfach albern vor. Nicht nur, weil es so aussah, als hätten die älteren Ratliffs alle etwa so viel von dem Gebräu getrunken wie der arme Lochlan, nachdem er den Rest im Mixer mit Proteinpulver und Wasser verdünnt hatte. Und auch nicht nur, weil – es folgen 17-jährige Spoiler für Prestigeserien – Tim versuchte, den gleichen schrecklichen Mord-Selbstmord-Stunt zu machen, den eine Walton-Goggins-Figur (im Finale von The Shield) in einer Serie gemacht hatte, in der auch Walton Goggins mitspielte.

Es sollte ein bittersüßeres Ende sein als beispielsweise das der Mossbachers

Vor allem fühlte es sich albern an, weil die Show so viele falsche Vorstellungen davon gezeigt hatte, wie Tim sich selbst und/oder seine Lieben tötet, dass es zum Zeitpunkt des Geschehens schwer war, sich eine der beiden Szenen mit den vergifteten Getränken anzusehen. Und zu glauben, dass tatsächlich jemand sterben würde. Die Entscheidung, zwischen Lochlans scheinbarem Tod am Pool und seiner Vision, im Pool zu ertrinken, zu wechseln, trug nur zur Köder-und-Austausch-Qualität bei, sodass alles zu einem schlechten und ineffektiven Witz geworden war, als seine Augen vor den Augen seines trauernden Vaters aufblitzten.

Und dann entfernte sich White noch weiter von dem Abgrund, an den er die Familie scheinbar gebracht hatte, indem er zeigte, dass Tim es irgendwie durch diese Tortur geschafft hatte. Und schließlich eine Lektion über die Bedeutung der Familie gegenüber materiellen Gütern gelernt hatte.

Es sollte ein bittersüßeres Ende sein als beispielsweise das der Mossbachers, die in der ersten Staffel durch den vorgetäuschten Raubüberfall zusammengeführt wurden, da wir wissen, dass die Ratliffs kurz davor stehen, ihr gesamtes Geld zu verlieren. Und dass Tim für eine Weile ins Gefängnis muss. Aber die Geschichte war bis jetzt viel düsterer als die meisten anderen in den vorherigen Staffeln, sodass ein Ende mit einer auch nur leicht optimistischen Note nicht zu dem passte, was vorher war.

Rick und Chelsea (und Frank)

Nachdem Sam Rockwell in seinem denkwürdigen fünften Episoden-Monolog die Idee aufgebracht hatte, dass Frank immer dann mit dem Geschlecht experimentiert, wenn er zu viel trinkt und Drogen nimmt, wurde dies im Finale zugunsten einer Szene zurückgenommen, in der er am Morgen nach seinem Rückfall in seiner Unterwäsche, umgeben von (vermutlich angeheuerten) jungen Frauen, wie ein Besessener tanzt. Aber wenn dieser Teil der Geschichte nicht so verlief, wie er es scheinbar hätte tun sollen, so verlief der Teil mit Rick genau so, wie es jeder erwartet hatte. Zumindest was die wahre Natur seiner Beziehung zu Jim Hollinger betraf. Jim hat seinen Vater nicht getötet. Denn natürlich war Jim sein Vater.

Und Rick hat ihn getötet. Und dabei wurden Chelsea und dann er selbst getötet.

Zu dieser Nebenhandlung muss man sagen, dass Goggins und Wood während der gesamten Staffel wunderbar waren. Insbesondere beide in der Schlusssequenz, in der es so aussah, als hätte Rick endlich den Kummer losgelassen, den er sein ganzes Leben lang mit sich herumgetragen hatte. Und Goggins auf dem Höhepunkt, als ein völlig gequälter und ruinierter Rick nicht aufhören konnte, nach Rache zu suchen.

Aber selbst wenn Tim Ratliff es geschafft hätte, einen Mord-Selbstmord an den meisten seiner Familienmitglieder zu begehen, wäre dies für White Lotus zwar unglaublich düster gewesen. Hätte aber zumindest teilweise in der grundsätzlich komödiantischen DNA der Serie gelegen. Als Tanya anfing, die Yacht zu beschießen, und dann von ihr in den Tod stürzte, war das schließlich alles zum Lachen.

Man kann nicht einfach alle auf Boote setzen, als wäre alles normal

Dies wurde als reines Drama dargestellt. Abgesehen davon, dass Fabian vielleicht gequiekt und ins Wasser gefallen ist). Was den Ton der Serie stark stört und eine Art von Prüfung einlädt, für die sie einfach nicht gemacht ist. Wenn die wahre Natur der Beziehung zwischen Jim und Rick eine Überraschung sein sollte, dann war sie das nicht. Wenn Rick ein Meisterschütze sein sollte, der in der Lage ist, beide Leibwächter von Jim mit relativer Leichtigkeit auszuschalten, wäre es hilfreich, etwas über seine Vergangenheit zu wissen. Außer dass seine Mutter starb, als er noch jung war. Und dass er und Frank früher zusammen Partys feierten.

Und wenn das Resort Schauplatz eines so schrecklichen Ereignisses werden sollte – nicht so lange nachdem in den letzten Jahren Menschen auf oder in der Nähe von zwei anderen White-Lotus-Anwesen gewaltsam ums Leben gekommen sind – dann muss die Show darauf vorbereitet sein, mit den Folgen umzugehen. Man kann nicht einfach alle auf Boote setzen, als wäre alles normal, und Pornchai und die anderen Mitarbeiter vom Ufer aus zum Abschied winken lassen, wenn jeder Einzelne zu diesem Zeitpunkt von der örtlichen Polizei befragt werden würde.

Werden die TripAdvisor-Bewertungen nicht irgendwann allein schon ihr Geschäftsmodell ruinieren?

Es war gleichzeitig vorhersehbar und unsinnig. Im Anschluss an das Finale wurden Ausschnitte gezeigt, in denen White über seine Ziele für diese Saison sprach. Und gleichzeitig auf die kommende vierte Staffel einstimmte. „In den White-Lotus-Hotels ist immer Platz für weitere Morde!“, versprach er.

Werden die TripAdvisor-Bewertungen nicht irgendwann allein schon ihr Geschäftsmodell ruinieren?