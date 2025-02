Christian Friedel über „White Lotus“-Dreh: „Es war wie eine Mischung aus Arbeit und Urlaub“

„The White Lotus“ geht in die dritte Runde: Nachdem das Unglück die Bourgeoises zuerst in Hawaii und später in Italien heimsuchte, treibt es eine neue Gruppe an Gästen dieses Mal nach Thailand. Christian Friedel ist eines der neuen Gesichter der 3. Staffel. Friedel spielt den Hotelmanager Fabian, an der Seite von unter anderem Aimee Lou Wood, Jason Isaacs und Blackpink-Sternchen Lisa, die mit ihrer Rolle als Mook in „White Lotus“ ihr Schauspieldebüt feiert.

Christian Friedel hat sich in der deutschen TV-Landschaft einen Namen gemacht, aber auch international. Der in Dresden lebende Schauspieler war in Jonathan Glazers oscarprämiertem Kriegsdrama „The Zone Of Interest“ (2023) zu sehen. Für den Thriller „Elser – Er hätte die Welt verändert“ gewann er den deutschen Regiepreis Metropolis in der Kategorie „Beste männliche Hauptrolle“.

Mit seiner Rolle in der am 17. Februar veröffentlichten dritten „White Lotus“-Staffel will er, als wackerer Hotelmanager auf einer thailändischen Insel, neue Wege einschlagen. Im Interview erzählt der Schauspieler von seinen Erlebnissen auf den Sets dieser Welt, außerdem, wie Regisseur Mike White die besonders beunruhigende und fesselnde Stimmung der Serie prägt – und wie er selbst seine Rolle als Fabian beurteilt.