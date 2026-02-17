„Wahre Größe stirbt nicht“: Hollywood trauert um Robert Duvall

Walton Goggins, Michael Keaton und Marissa Tomei würdigten den legendären Schauspieler Robert Duvall nach seinem Tod im Alter von 95 Jahren.

Adam Sandler, der mit Duvall 2022 im Basketballfilm „Hustle“ zusammenarbeitete, erinnerte sich an seinen Co-Star als „verdammt lustig“, „verdammt stark“ und „einen der größten Schauspieler, die wir je hatten“. Er fuhr fort: „So ein großartiger Mensch zum Reden und Lachen. Ich habe ihn so sehr geliebt. Wir alle haben das. So viele legendäre Filme, aus denen man wählen kann. Schaut sie euch an, wenn ihr könnt. Unser Mitgefühl gilt seiner Frau Luciana sowie seiner gesamten Familie und seinen Freunden.“

Viola Davis erklärte unterdessen, es sei eine „Ehre“ gewesen, an der Seite Duvalls in Steve McQueens Heist-Thriller „Widows“ von 2018 zu spielen. Die Schauspielerin sagte, sie sei am Set „ehrfürchtig“ gewesen und habe „immer Ehrfurcht empfunden vor [seinen] überragenden Darstellungen von Männern, die zugleich still und in ihrer Menschlichkeit dominierend waren“.

Ehrfurcht vor einem Giganten

Sie fügte hinzu: „Sie waren ein Gigant … eine Ikone … „Apocalypse Now“, „Der Pate“, „Wer die Nachtigall stört“, „Comeback der Liebe“, „Apostel!“, „Weg in die Wildnis“ (Lonesome Dove“) … usw. … Wahre Größe stirbt nicht. Sie bleibt … als Geschenk. Ruhe in Frieden, Sir. Dein Name wird in Ehren gehalten werden … Mögen Engelschöre dich in deine Ruhe begleiten.“

Walton Goggins, der eine kleine Rolle in einem der von Davis genannten Filme, dem 1997 erschienenen Apostel!“, hatte, nannte Duvall „den größten Geschichtenerzähler aller Zeiten“.

„Mein Nordstern, mein Held“

Goggins teilte mehrere Fotos vom Set von „Apostel!“ – den Duvall auch schrieb und inszenierte – und erklärte: „Das Privileg, mit diesem Mann arbeiten zu dürfen, ihn zu kennen, ist bis heute die wichtigste Erfahrung meines Lebens. Er war mein Nordstern, mein Held. Er wusste das. Er gab mir die Erlaubnis, gewährte mir das Privileg, während unserer Arbeit nie von seiner Seite weichen zu müssen … wir pflegten noch jahrelang danach eine tiefe Freundschaft. Er hätte das nicht tun müssen. Aber er tat es. Er hatte diese Wirkung auf viele Menschen … aber das ist meine Geschichte. Ich liebe dich, Bobby. Danke, dass du mein Leben verändert hast.“

Michael Keaton, der mit Duvall in Ron Howards Film „Schlagzeilen“ (The Paper) von 1994 arbeitete, schrieb auf Instagram: „Ein weiterer Freund ist von uns gegangen. Mit ihm gespielt und zu Freunden geworden. Wir haben einen tollen Nachmittag auf meiner Veranda verbracht und über Pferde gesprochen. Er war ein großartiger Schauspieler.“

Wegbereiter und Mentor

Marisa Tomei, die ebenfalls in „Schlagzeilen“ mitwirkte, sagte, Duvall sei „der Grund, warum [sie] Schauspielerin wurde“, und verwies ausdrücklich auf seine Leistungen in „Der große Santini“ und „Comeback der Liebe“. „Er hat mich im Innersten berührt“, schrieb sie. „Diese beiden gegensätzlichen Rollen. Mein Herz wurde durch ihn geöffnet. Der Größte. Ein Titan. Ruhe in Frieden.“

Filmemacher Scott Cooper, der Duvall in zwei Filmen inszenierte – „Crazy Heart“ und seinem letzten Film, „Der denkwürdige Fall des Mr Poe“ (The Pale Blue Eye) von 2022 – bezeichnete den Schauspieler in einem Statement gegenüber „Variety“ als seinen „wichtigsten künstlerischen Mentor“.

Vermächtnis eines Titanen

„Er war mein leidenschaftlichster Unterstützer – nicht mit großen Gesten, sondern mit Ehrlichkeit, Strenge und Liebe zur Arbeit selbst“, ergänzte Cooper. „Sein Vermächtnis als einer der wahren Giganten der Schauspielkunst ist gesichert, aber was ich am meisten mit mir tragen werde, sind seine Großzügigkeit, seine Demut und das Beispiel eines Lebens, das ganz der Wahrheit gewidmet war. Ohne ihn wäre ich weder der Filmemacher noch der Mensch, der ich bin.“

Jamie Lee Curtis erinnerte an Duvall als „den größten Consigliere, den die Leinwand je gesehen hat“ – eine Anspielung auf seine Auftritte in den „Der Pate“-Filmen. Und Jane Seymour, die mit Duvall in „Der wunderliche Mr. Cox“ (The Stars Fell on Henrietta) spielte, erklärte: „Es gibt Schauspieler, die spielen, und es gibt Schauspieler, die eine Rolle vollständig verkörpern. Robert Duvall gehörte zur zweiten Kategorie. Seine Präsenz auf der Leinwand trug Ehrlichkeit, Gewicht und Anmut.“