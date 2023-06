Kurze Liebe: Taylor Swift und Matt Healy schon wieder getrennt

Das Liebesleben von Taylor Swift ist bekanntermaßen eine wichtige Inspiration für ihre Songs. Möglicherweise bekommt auch Matt Healy nun bald ein Stück gewidmet. Dem Frontmann von The 1975 wurde in der letzten Zeit eine heiße Liaison mit der Sängerin nachgesagt. Er soll sogar Grund gewesen sein, dass sich Swift still und leise von ihrem Ex Joe Alwyn verabschiedete.

All das waren bislang nur Gerüchte, auch weil die 33-Jährige ihr Privatleben so gut es geht unter Verschluss hält. Laut °TMZ“ ist Swift nun aber wieder Single, obwohl es keine Informationen gibt, warum die beiden sich getrennt haben könnten.

Anfang Mai gab es erste Hinweise auf eine Annäherung zwischen den beiden Musik-Stars. Healy wurde bei mehreren Konzerten von Swifts „The Eras“-Tour gesichtet, und am 11. Mai tauchten Fotos auf, die die beiden Musiker bei einem Abendessen mit Jack Antonoff zeigen, mit anschließendem Händchenhalten. Einige Tage später wurden sie beim gemeinsamen Verlassen der Electric Lady Studios in New York City gesichtet, auch vor Swifts Wohnung tauchte Healy laut „TMZ“ bereits auf. Beide waren übrigens 2015 schon einmal kurz ein Paar, doch nach eigenen Angaben passte der Zeitpunkt nicht recht.

Taylor Swift und Matt Healy: Bestätigung für die Liebe gab es nie

Der Kontakt zwischen Swift und Healy brach auch niemals ab, beide sind miteinander befreundet. Im Januar legte die Sängerin einen Überraschungsauftritt mit The 1975 in London hin. Schon im Spätherbst half Healy ihr für die neue Platte „Midnights“ aus. Zuletzt machte sich der Sänger in einem „BBC Radio One“ über die Mutmaßungen lustig und sagte, ohne dass es freilich um Taylor Swift in dem Gespräch ging: „Ist das alles schon etwas? Ist es aufrichtig? Wird er es jemals ansprechen? All diese Fragen und noch mehr werden in der nächsten Stunde ignoriert werden.“

Nun scheint es so, als würden beide sich erst mal wieder ignorieren. Weil der Zeitpunkt vielleicht nicht passt. Oder weil Freundschaft eben etwas anderes ist als romantische Liebe.