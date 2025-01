Wird das neue Album von 1975 von Taylor Swift inspiriert sein?

Matty Healy hat nach der Ankündigung des kommenden The-1975-Albums das Gerücht kommentiert, dass es von seiner kurzlebigen Romanze im Jahr 2023 mit Taylor Swift inspiriert sein soll.

Healy und Swift – eine kurzlebige Romanze

Das Gemunkel, dass Swift und Healy verliebt wären, kam erstmals im Mai 2023 auf. Die „Eras Tour“ war damals schon in vollem Gange. Bei einigen Konzerten von Swift konnte man Healy im VIP-Zelt entdecken, freudig zu den Hits der Sängerin mitsingend. Danach wurden die beiden Händchen haltend in einem Restaurant und beim Verlassen des Electric Lady Studios in New York abgelichtet. Für Fans eine klare Bestätigung ihrer Liebschaft. Doch die Trennung folgte schon bald darauf, im Juni 2023.

Taylor Swift verarbeitete die Liaison augenscheinlich in ihrem 2024 erschienenen Album „The Tortured Poets Department“. Unter anderem soll Swift in dem gleichnamigen Song zu der Platte den The-1975-Frontmann besingen. Sie erwähne auch seine unzähligen Tattoos und deute auch Healys Faible für Schreibmaschinen an.

Folgt nun auch Healys Sichtweise auf deren Beziehung?

Nun soll Healy mit der Beziehung zu Swift abrechnen, wie das britische Boulevardblatt „The Sun“ berichtet. Die Informationen dazu kämen von einer Healy nahe stehenden Person. Laut dieser soll bald ein sechstes Studioalbum von The 1975 veröffentlicht werden, offiziell wurde das jedoch nicht bestätigt. Konkret erzählt der Insider von einem bestimmten Track, der Gerüchten zufolge den Titel „God Has Entered My Body“ trägt. Die an die Sängerin gewandte Zeile soll lauten: „Keep your head up princess, your tiara is falling“. Zu Deutsch: „Halt den Kopf hoch, Prinzessin, dein Diadem fällt.“

Die Healy nahestehende Person sagt: „Matty wird sich nie öffentlich zu seinen Beziehungen äußern, aber in seinen Songs lässt er seine tiefsten Gefühle heraus und spricht sich alles von der Seele.“

Angeblich ist The 1975 im Studio zugange

Die anonyme Quelle von „The Sun“ lässt auch durchschimmern, dass die britische Band sich gerade in den Studios zwecks Albumaufnahme befinden würde. Doch inwiefern dies alles – das angebliche Album, der angebliche Songtitel plus der Hint in Swifts Richtung – nun stimmt, ist ungewiss, da dies nur gegenüber dem Boulevardblatt „The Sun“ berichtet wurde.

Matty Healy erklärte 2024 im Podcast „Doomscroll“, dass es nicht seine Absicht wäre, seine Beziehung mit der 35-Jährigen zu vertonen.

Zu den neuen Spekulationen äußert sich der Brite schließlich selbst, über seinen offiziellen Reddit-Account. Ein Fan postete einen Ausschnitt des Berichts über die angebliche neue Platte samt Swift-Inspiration, worauf Healy spaßeshalber nur kommentierte :„Riesig, wenn es stimmt.“ Klar ist also weiterhin: nichts.