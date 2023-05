Karlie Kloss, Ellie Goulding, Taylor Swift, Nick Grimshaw und Matt Healy bei der Universal Music Brits Party am 25. Februar 2015 in London, England.

Sind Taylor Swift und Matty Healy ein Paar? Am Mittwoch (03. Mai) sagte eine anonyme Quelle der britischen Boulevardzeitung „The Sun“, dass der Popstar und der Sänger der britischen Indie-Rock-Band The 1975 „wahnsinnig ineinander verliebt“ seien, ihre Beziehung jedoch noch ganz „am Anfang“ stehe. Die Nachricht kommt, nachdem vor einem Monat mehrere Zeitungen darüber berichtet haben, dass sich Taylor Swift und Joe Alwyn nach sechs Jahren Beziehung getrennt haben sollen.

Laut des Insiders kennen sich Swift und Healy bereits seit vielen Jahren. In dem Magazin wird die anonyme Person wie folgt zitiert: „Es ist noch sehr früh, aber es fühlt sich richtig an. Sie haben sich vor fast 10 Jahren zum ersten Mal kurz getroffen, aber es hat zeitlich einfach nicht geklappt.“ Der Insider fährt fort: „Sowohl Matty als auch Taylor waren in den letzten Wochen auf Tournee, also haben sie sich viel über FaceTime und SMS ausgetauscht, aber sie kann es kaum erwarten, ihn wiederzusehen.“

Empfehlung der Redaktion Diese sagenhaften Rekorde riss Taylor Swift mit „Midnights“

Aber nicht nur das: Die Quelle behauptet in dem Bericht zudem, dass Healy plane, die 33-jährige Sängerin bei einem der drei Konzerte, die sie am Wochenende im Rahmen ihrer „The Eras“-Tournee in Nashville, Tennessee spielt, zu besuchen. „Taylor will einfach nur ihr Leben leben und glücklich sein“, sagt die anonyme Person gegenüber „The Sun“. „Sie hat ihren Freunden gesagt, dass Matty am Wochenende nach Nashville fliegt, um sie bei der nächsten Etappe ihrer Tour zu unterstützen.“