Wir sind auf dem Weg zu Dunkin‘ (Donuts) – und wir nehmen Shakiras lila Lamborghini. Es ist ein muffiger Nachmittag in Miami, und wir haben gerade die Büros von Sony Music verlassen, wo Shakira eine Reihe von Anrufen und Besprechungen angenommen hat. Jetzt hat sie etwas Freizeit, bevor sie ihre Kinder von der Schule abholen muss, und so sitzen wir im Lambo – mit Abstand das auffälligste Auto, das Shakira je besessen hat: „Daran ist nichts Subtiles oder Schickes“, sagt sie fröhlich. Die Innenausstattung ist in knalligem Neongrün gehalten, weil diese Farbe einem ihrer Söhne gefiel. Manchmal, wenn sie mit ihnen Besorgungen macht, verlässt sie sich auf ihren bescheidenen Toyota Sienna. Aber oft ist sie in diesem unverschämten Spektakel unterwegs und rast die Straße hinunter – so wie jetzt, während ihr Wachmann in einem anderen Auto hinter ihr fährt und versucht, mit ihr Schritt zu halten.

Niemand weiß mehr, wessen Idee Dunkin‘ war, aber Shakira wollte dorthin, und sie kennt den Weg. Als wir anhalten, steigt sie aus dem Auto aus und geht hinein, die langen blonden Haare fallen ihr über die Schultern, die übergroße Versace-Brille verdeckt ihr Gesicht. Als sie auf den Tresen zugeht, gibt es ein Rascheln, weil sich einige Kunden umdrehen: Ist Shakira, das bahnbrechende, chartstürmende, bauchtanzende Kraftpaket aus Kolumbien, die ihre sofort erkennbare, oft imitierte Stimme in einige der beliebtesten Popsongs eingebracht hat, wirklich gerade hier hineingeschlendert? Könnte das tatsächlich die Shakira sein, die als Jurorin bei „The Voice“, als Darstellerin in der Halbzeitshow des Super Bowl 2020 und als Gewinnerin des Video Vanguard Award bei den VMAs 2023 in fast jedem Haushalt zu sehen war? Ruft jetzt gerade jeder „Shakira, Shakira“ in seinem Kopf?

Einige Leute scheinen sie zu erkennen und bestätigen das sofort: Ja, das ist tatsächlich Shakira, der verdammte Superstar und die globale Ikone, die mit 95 Millionen verkauften Tonträgern in ihrer drei Jahrzehnte währenden Karriere als erfolgreichste lateinamerikanische Künstlerin aller Zeiten gilt, die sich anschickt, um drei Schokoladendonuts und einen extraheißen Kaffee zu bitten. Der größte Teil des Publikums hier bewundert sie aus der Ferne, mit offenem Mund und zu nervös, um auf sie zuzugehen und sie zu begrüßen.

Aber dann tritt eine mutige Seele vor. Als Shakira ihre Bestellung abschließt, wird sie von einem Bodybuilder in den Zwanzigern angesprochen, der aussieht, als könnte er Baumstämme mit bloßen Händen entwurzeln. Der Typ begrüßt sie nicht wirklich, sondern fängt einfach an zu reden und erzählt ihr, dass er in einem Restaurant arbeitet, das sie kürzlich besucht hat. Zuerst lächelt Shakira nur leicht und versteckt sich hinter ihrer Sonnenbrille. Doch dann erwähnt er ein paar Restaurantbesitzer, und ein Aufblitzen des Erkennens flackert über ihr Gesicht. Die Freundin des Mannes, die wie eine Influencerin aussieht, blickt von ihrem Handy auf und beobachtet das Geschehen.

Der Muskelprotz bietet ihr an, Shakiras Bestellung zu bezahlen, aber sie lehnt höflich ab. Schließlich lehnt er sich näher heran und schießt sein Foto: „Hier, nimm meine Nummer“, sagt er und hält ihr sein Handy entgegen. Shakira bricht in ein Grinsen aus und gestikuliert in Richtung ihrer kreativen Partnerin und Choreografin Maite Marcos, die in der Nähe steht, und schlägt vor, dass sie stattdessen die Telefonnummer nimmt.

„Ich habe es immer noch drauf“

Der Mann lässt sich nicht entmutigen: „Nächstes Mal, was immer du brauchst, ich bin da. Schick mir eine SMS und wir bleiben in Verbindung“, sagt er ihr zuversichtlich. Influencer Girlfriend verdreht die Augen, als der Bodybuilder Boy verlegen zurück zu ihr schlendert. Als sie gehen, lacht sogar Shakiras Sicherheitsmann, der darauf hinweist, wie verärgert die Freundin schien.

Auch Shakira ist von der ganzen Sache ziemlich amüsiert. „Ich habe es immer noch drauf“, sagt sie und lächelt strahlend.

Und jetzt, in diesem Moment, mit dem Schokodonut in der Hand und den gaffenden Dunkin‘-Kunden, ist klar, dass es ihr absolut gut geht. In dieser Phase ihres Lebens tut sie genau das, worauf sie Lust hat, und bewegt sich mit einer Leichtigkeit und Ruhe, die man fast sofort bemerkt, selbst wenn man ihr nur in deinem Donut-Laden über den Weg läuft. In diesen Tagen, so wird sie Ihnen sagen, ist sie am zuversichtlichsten und unerschütterlichsten.

Und doch, wenn man sie vor zwei Jahren getroffen hätte, hätte man Shakira in ihrem absolut schlimmsten Moment angetroffen, einer Phase, die so schlimm war, dass sie eine Ikone, deren Hartnäckigkeit und Langlebigkeit sie unzerstörbar erscheinen ließ, fast zerbrochen hätte. Sie war gerade von einer Welle von Liebeskummer und Verlust überrollt worden, dem bei weitem intensivsten Schmerz, den sie je erlebt hat. „Das Leid, das ich empfand, war wahrscheinlich das größte, das ich je in meinem Leben erlebt hatte, und ich konnte zeitweise nicht mehr funktionieren“, sagt sie. „Es fühlte sich an, als hätte mir jemand ein Loch in die Brust gestochen. Und das Gefühl war so real, fast körperlich. Ich hatte das Gefühl, dass ich ein Loch in der Brust hatte und dass die Leute durch mich hindurchsehen konnten.“

Anfang 2022 gab es Gerüchte, dass Shakira ihre elfjährige Beziehung mit dem spanischen Fußballspieler Gerard Piqué beendet, dem Vater ihrer beiden Kinder, den sie am Set des Videos zu ihrer WM-Hymne „Waka Waka“ 2010 kennengelernt hatte. Im Juni desselben Jahres gaben sie gemeinsam ihre Trennung bekannt, und die Boulevardpresse überschlug sich mit Gerüchten, dass er sie mit einer 23-jährigen Frau betrogen haben soll, mit der er kurz nach ihrer Trennung eine Beziehung begann. Schon bald stürmten die Paparazzi Shakiras Haus und die Schule ihrer Kinder in Barcelona und machten aus einer schmerzhaften Familientrennung einen regelrechten Medienzirkus.

Zu diesem Zeitpunkt flog ihr damals 90-jähriger Vater – der auch ihr bester Freund ist – aus Kolumbien ein, um nach ihr zu sehen, und erlitt einen schrecklichen Sturz. Die Ärzte sagten Shakira, dass er wahrscheinlich sterben würde; zum Glück hat er es überstanden und erholt sich nach sechs Operationen. Zur gleichen Zeit machte ein komplizierter Rechtsfall Schlagzeilen, der 2018 begann, als die spanische Staatsanwaltschaft Shakira beschuldigte, rund 14,5 Millionen Euro Steuern hinterzogen zu haben. Monatelang drohte ihr ein Gerichtsverfahren (im vergangenen November legte sie den Steuerfall bei und stimmte der Zahlung einer Geldstrafe von 7,3 Millionen Euro sowie einer Zahlung von 432.000 Euro zu, um eine Gefängnisstrafe zu vermeiden). In einer Erklärung sagte sie, sie habe diese Entscheidung „im besten Interesse meiner Kinder getroffen, die nicht wollen, dass ihre Mutter ihr persönliches Wohlergehen in diesem Kampf opfert.“)

„Wenn es regnet, dann schüttet es“, sagt sie jetzt, wenn sie an diese aufreibende Zeit denkt. „Es war verrückt, mit wie vielen Dingen ich mich gleichzeitig beschäftigen musste.“

„Es ist mir egal, was ihr sagt!“

Aber so schlimm es auch war, trotz all des herzzerreißenden Kummers und der Qualen gab es schon früh Anzeichen dafür, dass sie nicht einfach umkippen und sich verkriechen würde. Will.i.am, mit dem sie seit 2005 eng befreundet ist, erzählt, dass sie Anfang 2022 in Barcelona ein Video für „Don’t You Worry“ drehen wollten, Shakiras Zusammenarbeit mit den Black Eyed Peas und David Guetta. Kurz vor den Dreharbeiten, die im Freien stattfinden sollten, rief Shakira ihn an und bat darum, sie nach drinnen zu verlegen. Sie sagte nicht, warum, sondern betonte nur, dass sie nicht im Freien sein wollte. Will.i.am stand ihr sofort zur Seite: „Ich sagte: ‚Hör mal, wir müssen das Video drinnen auf einem Greenscreen drehen. Und dann sagten alle: ‚Green Screen? Aber wir sind doch für draußen vorbereitet!‘ Ich habe gesagt: ‚Es ist mir egal, was ihr sagt.’ “

Als der Dreh schließlich stattfand, zeigte Shakira laut Will.i.am „eine Billion Prozent“ und gab alles, was sie hatte. „Am letzten Tag des Videos erzählt sie mir, was sie mit ihrem Ex durchmacht“, sagt er. Sie erzählte ihm, dass es schwierig geworden wäre, wenn sie das Video draußen gedreht hätten, wegen der Paparazzi. Ich habe gesagt: Du bist ein anderer Menschenschlag'“, sagt er. „Einige Leute hätten jede Ausrede gefunden, um nicht zu arbeiten. Aber sie hat sich durchgekämpft, mit guter Laune und guter Stimmung.“

Danach war es ihm wichtig, sich zu vergewissern, dass es ihr gut ging. „She (is) superhuman. Aber selbst Übermenschen brauchen so etwas wie: ‚Hey, ich schau mal nach dir. Ist alles in Ordnung?’ “ Will.i.am schickte ihr SMS und Sprachnachrichten mit Gebeten. „Sie hat eine Menge durchgemacht, eine [Krise] nach der anderen. Bumm, bumm, bumm.“

Auch andere Künstler standen ihr bei. Shakira sagt, John Mayer und Adele hätten sie angerufen, und sie habe Unterstützung von langjährigen Freunden wie Carlos Vives und Juan Luis Guerra erhalten, besonders nach dem Unfall ihres Vaters. Chris Martin von Coldplay, den sie seit etwa einem Jahrzehnt kennt, schickte ihr oft Nachrichten. Einmal ein Foto von einer zerbrochenen Vase, die mit goldenem Laminat zusammengeklebt war: „Kintsugi – du wirst so viel stärker sein, wenn das hier vorbei ist“, schrieb er ihr und bezog sich dabei auf einen alten japanischen Kunststil, von dem er sich oft inspirieren lässt. „Das ist die Metapher“, erklärt Martin. „Dass man zerbricht und dann mit Gold repariert wird und schöner ist als vorher. Für jeden, der eine schwere Zeit durchmacht, mich eingeschlossen, ist das eine wirklich starke Sache, an der man sich festhalten kann.“

Aber es gab immer noch so viel Herzschmerz zu überwinden, und Shakira begann, all das in ihre Musik einfließen zu lassen. Plötzlich kristallisierten sich Lieder aus der Dunkelheit heraus. „Ich hatte diesen Drang, mich durch meine Kunst, meine Visionen und meine Musik auszudrücken und all den Schmerz und die heftigen Emotionen in einen Raum außerhalb meiner selbst zu übertragen“, sagt sie. Die Musik zeichnete ein ziemlich klares Bild: Der erste Hinweis darauf, dass ihr Liebesleben in Aufruhr war, kam im April 2022, als sie „Te Felicito“ veröffentlichte, einen Electro-Pop-Abschiedskuss an einen betrügenden Ex, der von dem puertoricanischen Sänger Rauw Alejandro begleitet wurde und die Billboard Latin Airplay Charts anführte. Im Oktober holte sie sich dann den Reggaeton-Star Ozuna für „Monotonía“, eine Bachata-Ballade, die eine gescheiterte Beziehung betrauert.

Im Musikvideo steht Shakira in einem Lebensmittelladen, als ihr ein alter Liebhaber direkt in die Brust schießt. Den Rest des Videos verbringt sie damit, mit einem klaffenden Loch herumzulaufen und ein blutendes Herz über den Boden zu jagen. Sie lacht düster, als sie sich daran erinnert, wie sie die Bilder mit ihrem Team durchging. „Sie hoben die Hände, schlugen Alarm und versuchten, mich zu stoppen: ‚Überleg es dir noch mal. Nein, warum willst du dich so entblößen? Das ist viel zu blutig.’ “ Aber sie besteht darauf, dass es das war, was sie damals sagen musste. „Es waren harte Bilder, ja? Aber sie waren echt. So habe ich mich gefühlt.“

Nichts war jedoch so befreiend wie „Bzrp Music Sessions, Vol. 53“, die unversöhnliche, unerwartete Session, die sie mit dem argentinischen Produzenten Bizarrap machte. Shakira schüttelt eine Zeile nach der anderen aus dem Ärmel und schildert das ganze Ausmaß des Verrats, den sie erlebt hat. Sie schimpft über einen betrügerischen Ex, scherzt, dass er an seinem Gehirn arbeiten sollte, anstatt Zeit im Fitnessstudio zu verbringen, und sagt ihm, dass er „eine Rolex gegen eine Casio“ tauscht. Sie baut sogar einige Doppeldeutigkeiten ein, indem sie mit Piqués Namen und dem Namen seiner Freundin spielt. Das Lied hat viele Fans schockiert, und sie bereut es nicht.

„Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich erleichtert fühlte. Es war wie …“ Sie stößt einen gewaltigen Ausatemstoß aus. „Erleichterung. Und dann erinnere ich mich, wie mein damaliger Manager zu mir sagte: ‚Bitte ändere den Text.‘ Natürlich habe ich versucht, die möglichen Eventualitäten und Risiken zu kalkulieren, aber ich sagte: ‚Ich bin eine Künstlerin. Ich bin eine Frau. Und ich bin eine verwundete Wölfin. Und niemand sollte mir vorschreiben, wie ich meine Wunden zu lecken habe.’ “

Selbst sie war überrascht, wie gigantisch „Bzrp Music Sessions, Vol. 53“ wurde. „Ich begann zu erkennen, dass meine Fans für mich da waren“, sagt sie. Irgendetwas an der rohen Energie, dem Aderlass, hat die Massen auf der ganzen Welt erregt und den Song auf Platz eins der Global-200-Charts von Spotify katapultiert, wo er drei Milliarden Streams sammelte. „Wir leben in einer Gesellschaft, die daran gewöhnt ist, dass Frauen dem Schmerz auf unterwürfige Weise begegnen, und ich glaube, das hat sich geändert“, sagt Shakira. Sie freute sich besonders darüber, dass der Song zur gleichen Zeit in die Charts kam wie Miley Cyrus‘ „Flowers“, eine Hymne auf Selbstliebe und Unabhängigkeit nach einer Trennung: „Wir haben beide das Gleiche gedacht, und die Reaktionen waren ähnlich“.

„Bzrp Music Sessions, Vol. 53“ gewann bei den Latin Grammys 2023 den Song des Jahres und den besten Popsong und wurde zu einem Eckpfeiler ihres Albums „Las Mujeres Ya No Lloran“, das sie im März veröffentlichte. Das Album, ihr erstes seit sieben Jahren, erreichte die Spitze der Billboard Latin Charts. Dieses Kapitel ihrer Karriere wird als Comeback gefeiert, als Heimkehr, als siegreiche Rückkehr. Und der Schwung ist ungebrochen: Jetzt bereitet sich Shakira auf eine Tournee vor, die im November beginnt und sich durch Arenen in Nordamerika schlängelt, bevor sie den Rest der Welt erreicht. Es ist ihre erste seit 2018. „Ich denke, das wird die größte in meiner bisherigen Karriere, die umfangreichste, mit der größten Bandbreite. Es wird auch die längste sein“, sagt sie und merkt an, dass ihre Konzerte in der Regel 90 Minuten dauern – sie geht davon aus, dass sie diesmal etwas über zwei Stunden singen wird.

Sie konkurriert, sie spielt nicht nur ihr Erbe aus

Für Will.i.am ist Shakiras neuester Auftritt besonders beeindruckend, wenn man den sich ständig verändernden Pop-Zyklus betrachtet. „Es ist eine Sache, wenn man sagt: ‚Ja, ich bin seit einer Minute hier‘, und man wird nicht in den Top 40 gespielt oder ist nur ein alter Hase“, sagt er. Shakira bewegt sich anders: „Sie konkurriert. Sie spielt nicht nur ihr Erbe aus. Sie sagt: ‚Ich bin hier draußen und übertreffe mein altes Ich und die neuen Künstler:innen, indem ich sie übertreffe, überflügle, übertrumpfe. “ Martin weist darauf hin, dass Shakira eine der seltenen Künstlerinnen ist, die in ihrer gesamten Karriere ein gigantischer Star war: „Ich habe sie immer aufblühen sehen. In meinem Pantheon großer Menschen ist sie seit langer, langer Zeit nie wirklich weg gewesen.

Aber bei Shakiras wahrem Triumph geht es weniger darum, die Charts zu toppen oder die Konkurrenz zu schlagen, sondern vielmehr um etwas zutiefst Menschliches – darum, den inneren Willen zu finden, der einen weitermachen lässt, auch wenn es sich unvorstellbar schwer anfühlt. Und sie blühte nicht nur als Künstlerin auf; sie entdeckte eine neue Version von sich selbst, besonders beeindruckend in einer Branche, die Frauen ständig sagt, dass ihre besten Jahre hinter ihnen liegen. „Als ich diese Freiheit fand, fand ich auch mich selbst“, sagt sie. „Dies war eine Reise zurück zu mir selbst, und der Weg dorthin führte über meine Musik. Ich befinde mich in einem Moment, in dem das Schlimmste passiert ist, und dieser Prozess hat in mir ein neues Gefühl von Autonomie und Unabhängigkeit geweckt.“

Beim ersten Mal, als ich Shakira treffe, sind wir in dem Studio, in dem sie einen Teil von „Las Mujeres Ya No Lloran“ aufgenommen hat. Sie kümmert sich um ein paar Anrufe, bevor wir uns zum Reden hinsetzen. Sie spricht in Windeseile Spanisch und bespricht etwas, das nach ernsthaften geschäftlichen Angelegenheiten klingt – bis ich die Worte „Taekwondo“ höre.

„Als ich in Barcelona war, war das ein großes Opfer für mich und meine Karriere“

Es stellt sich heraus, dass sie den Nachmittag für ihre Kinder, Milan, 11, und Sasha, 9, plant. Sie beenden die außerschulischen Aktivitäten und gehen dann ins Studio, um ein Kinderalbum aufzunehmen, das von der Musikschule, die sie besuchen, zusammengestellt wurde. Sasha wird singen, und Milan wird Schlagzeug spielen. Shakira meldete Milan zum Unterricht an, nachdem ihre Freundin Penélope Cruz ihr ein Video von ihrem eigenen Sohn geschickt hatte, den Shakira als talentierten Schlagzeuger bezeichnet. „Ich dachte mir: ‚Ich muss Milan zum Unterricht anmelden! “, sagt sie. Kurz darauf teilte sie ein Video von Milan am Schlagzeug mit Alejandro Sanz, ihrem engen Freund und Mitstreiter bei Hits wie „La Tortura“ und „Te Lo Agradezco, Pero No“. „Dann hat er seinen Sohn auch noch in den Unterricht geschickt!“

Shakira und ihre Kinder leben seit etwa einem Jahr in Miami. Der Umzug war sinnvoll, denn sie hat Geschwister und Verwandte in der Stadt, und im Vergleich zu Spanien ist es hier viel einfacher, Aufnahmen zu machen. „Als ich in Barcelona war, war das ein großes Opfer für mich und meine Karriere“, gibt sie zu. „Es war schwer, diese Kontinuität aufrechtzuerhalten. Es war extrem kompliziert, Leute nach Barcelona zu holen. Jedes Mal, wenn ich eine Session abhalten wollte, musste ich sie Monate im Voraus planen.“

Sie hatte sich einen Kompromiss vorgestellt, bei dem sie ihre Karriere für ein paar Jahre auf Eis legen und die Fußballverpflichtungen ihres Partners unterstützen würde. „Der Plan war immer, dass wir, wenn mein Ex sich vom Profifußball zurückzieht, in die USA gehen, dort leben und unsere Kinder dort großziehen würden, weil ich ihn all die Jahre beim Spielen begleitet habe. Die Idee war, hierher zu kommen, aber dieser Moment fiel genau mit der Trennung zusammen.“

Sie hält einen Moment inne. „Am Ende gehen die Pläne alle in Erfüllung. Nur auf eine andere Art und Weise.“

Ein interkontinentaler Umzug, so gibt sie zu, war absolut nervenaufreibend, vor allem, weil sie sich Sorgen machte, wie gut sich ihre Kinder anpassen würden. „Ich werde nie vergessen, wie nervös ich am ersten Schultag war, und als ich sie abholte, sprangen sie auf mich zu, umarmten mich und sagten: ‚Wir lieben es!’ “, erinnert sich Shakira. „Ich hatte den ganzen Tag über große Augen und wartete auf die schlimmste Nachricht, und dann kamen sie heraus, rannten und sprangen vor Freude.“ Sie steht Milan und Sasha sehr nahe und holt sie an den meisten Tagen ab und bringt sie wieder zurück. Oft ändert sie ihre Reisepläne, um sie nachts ins Bett zu bringen.

Dennoch war es nicht einfach, in einer neuen Stadt ein eigenes Zuhause und eigene Freunde zu finden, wenn man bedenkt, dass sie eine der größten Berühmtheiten der Welt ist. „Wenn Kinder in der Schule ein gutes Umfeld finden, ist das ganz einfach. Wir Erwachsenen müssen auch Freunde finden, aber es gibt keine Schule, auf die ich in meinem Alter gehen kann“, sagt sie und lacht. Stattdessen hat sie sich mit einigen Müttern in der Schule der Kinder angefreundet, darunter auch einige, die ebenfalls aus Barranquilla stammen. Wenn sie Zeit hat, versucht sie, sich mit anderen Künstlern zu treffen; vielleicht ruft sie Rauw Alejandro oder Ozuna an und versucht, sie zum Wakeboarding zu überreden. Sie treibt heutzutage viel Wassersport, anders als in Barcelona, wo sie früher viel Tennis gespielt hat.

Ich frage sie, ob sie den Film „Challengers“ von Luca Guadagnino schon gesehen hat, und sie runzelt die Stirn und schüttelt den Kopf: „Nein, nein, worum geht’s da?“ Ich erzähle ihr, dass in dem Film Zendaya die Hauptrolle spielt und er einen wahnsinnigen Soundtrack von Trent Reznor und Atticus Ross hat. Sofort ruft sie den Trailer auf ihrem Handy auf.

Sie sieht ihn sich eine Weile schweigend an. „Das ist ein wirklich guter Trailer“, platzt sie heraus. „Normalerweise finde ich sie am schlimmsten. Die schrecken mich total ab. Nach dem Trailer will ich keinen Film mehr sehen. Ich denke mir: ‚Okay, ich hab’s kapiert. Jetzt weiß ich, worum es in dem ganzen Film geht.‘ Aber dieser Trailer ist so gut.“ Sie schaut zu ihrem Manager, der in der Nähe sitzt. „Ich dachte, so müssen wir meine Tour promoten, genau wie dieser Trailer. Das ist gutes Marketing.“ Sie fügt einen Link zum Trailer in einen Gruppenchat ein, in dem sie über die bevorstehenden Tourpläne spricht.

Sie freut sich riesig darauf, wieder auf der Bühne zu stehen, vor allem nach einem äußerst erfolgreichen Pop-up-Konzert am Times Square, gleich nachdem „Las Mujeres Ya No Lloran“ erschienen war. Shakira gibt zu, dass sie ein wenig ausflippte, weil die Fans den Platz erst in letzter Minute füllten. „Oh, mein Gott. Eine Stunde vor der Show dachte ich: ‚Da ist ja gar keiner auf der Straße! Das wird das Ende meiner Karriere sein!’ “, erinnert sie sich und lacht. „Ich war in meinem Hotel und bereitete mich auf den Auftritt vor, und durch das Fenster konnte ich niemanden sehen! Ich sah nur etwa zehn Leute. Es war mein größter Albtraum, zu denken, dass ich herauskommen würde und niemand auf der Straße wäre, um zuzusehen.“

Am Ende kamen 40.000 Menschen, und ein paar Wochen später überraschte sie ihre Fans beim Coachella mit einem Auftritt mit Bizarrap. Dort kündigte sie zum ersten Mal die Tournee an, und seitdem arbeitet sie hart an der Planung. (Sie hat noch ein paar andere Überraschungen in petto: An einer Stelle frage ich sie, wie viele Stücke bei „Las Mujeres Ya No Lloran“ im Schneideraum geblieben sind. „Es gibt ein paar Songs, die wir noch herumliegen haben“, sagt sie und lächelt kryptisch. „Sie wurden weggepackt. Ich habe kein neues Album, aber sagen wir einfach, es gibt ein neues Projekt.“)

Ihre bevorstehende Tournee ist der bisherige Höhepunkt ihrer Karriere – was viel heißt, wenn man fast drei Jahrzehnte im Rampenlicht verbracht hat. Sie begann ihre Karriere im Musikgeschäft, als sie gerade 13 Jahre alt war und bei Sony Music Colombia unter Vertrag genommen wurde. Als Tochter eines libanesischen Vaters und einer kolumbianischen Mutter in Barranquilla geboren, war sie schon ihr ganzes Leben lang ein Naturtalent, bereits als Kind begann sie mit Bauchtanz und Gesang. Dennoch floppten ihre ersten beiden Alben, „Magia“ und „Peligro“, mit jeweils weniger als 1000 verkauften Exemplaren. Eine Zeit lang konzentrierte sie sich auf die Schauspielerei und spielte in den 90er-Jahren in der Seifenoper „El Oasis“ mit, die sie in Kolumbien bekannt machte.

Während der ganzen Zeit, in der sie schauspielerte, schrieb sie weiter Musik, und 1995 gelang ihr schließlich der Durchbruch auf dem spanischsprachigen Markt mit „Pies Descalzos“, einer Rockplatte, die sie als frühreifes, rabenhaariges Mädchen von der Erde mit einem Talent für bekenntnishafte Poesie bekannt machte. Als ich sie darauf hinweise, dass das Album – mein persönlicher Favorit und das erste von ihr, das ich je besaß – nächstes Jahr 30 Jahre alt wird, schaut sie mich ungläubig an. „Es wird 30?“, sagt sie mit einem Keuchen. „Was? Nächstes Jahr?“ Sie greift zu ihrem Telefon, um die Fakten zu überprüfen, bevor ihr Manager ihr bestätigt, dass es wahr ist.

1998 wurde sie mit „Dónde Están Los Ladrones“ in ganz Lateinamerika ein großer Name. Das vom Branchenriesen Emilio Estefan produzierte Album wurde in mehreren Ländern mit Platin ausgezeichnet und verhalf Shakira zu ersten Tourneen durch die USA und Lateinamerika. Niemand klang zu dieser Zeit so wie sie. Zusätzlich zu ihrer exponierten, tagebuchartigen Herangehensweise als Texterin war auch ihr Gesang einzigartig – ein dichter, kraftvoller Stil voller Brüche und Schreie, der der Tiefe von Mercedes Sosa und der Energie von Alanis Morissette nahe kam und gleichzeitig eine ganz eigenen Sound hatte. Sie ließ den Ruhm leicht aussehen, aber wenn sie zurückblickt, erkennt sie, dass es unglaublich hart war – eine völlig andere Landschaft, die von ihr verlangte, die tektonischen Platten der Musikindustrie zu bewegen, als sie gerade einmal in ihren Zwanzigern war.

„In diesem Moment lag es an mir, von Radio zu Radio, von Sender zu Sender zu gehen und die Gatekeeper, die Leute, die die Musikindustrie kontrollierten, zu überzeugen und zu überreden“, sagt sie. „Sie waren diejenigen, die sagten: ,Ja, du‘, ,Deine Musik wird auf meinem Sender gespielt‘, ,Nicht du‘. Es war schwer, und es war schwierig. Mehrere Türen schlossen sich, ein paar öffneten sich, nachdem ich an sie geklopft und darauf bestanden hatte. Es war eine mühsame, anstrengende Arbeit.“

Als sie das erste Mal einen Song auf Englisch schrieb, bewaffnete sie sich mit einem Thesaurus und einem Buch von Leonard Cohen

Als wäre das nicht schon Herausforderung genug, nahm Shakira dann auch noch den englischsprachigen Markt ins Visier. Heutzutage scheint die Idee eines Crossovers überholt zu sein; Künstler:innen von Bad Bunny bis Karol G haben bewiesen, dass Musik in spanischer Sprache weltweit großen Anklang findet. Aber Shakira weist darauf hin, dass die Branche damals ganz anders war, und sie sagt auch, dass sie fließend Englisch sprechen wollte. (Während ihrer Tournee durch Lateinamerika lernte sie Portugiesisch, um in Brasilien auftreten zu können; sie spricht auch Französisch und Italienisch.) „Ich wollte auf Englisch schreiben, auf Englisch denken, auf Englisch fühlen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich so meinen Horizont erweitern konnte“, sagt sie. Als sie das erste Mal einen Song auf Englisch schrieb, bewaffnete sie sich mit einem Thesaurus und einem Buch von Leonard Cohen. „Dieses kolumbianische Mädchen, das gerade mit dem Singen angefangen hatte, tauchte plötzlich auf der Bühne [in den USA] auf, und es war ein berauschender Moment. Es war so seltsam, und da habe ich gesehen, dass ich dazu in der Lage bin.

Dennoch war der Weg dorthin nicht ganz einfach. Estefan erinnert sich, dass es viel Verwirrung darüber gab, was Shakiras erste Single vor „Laundry Service“, ihrem englischsprachigen Album von 2001, sein würde. Seiner Erinnerung nach tendierten sie zu einer übersetzten Version ihres Songs „Inevitable“ aus dem Jahr 1998, den Shakira in der „Rosie O’Donnell Show“ bei ihrem ersten Auftritt in englischer Sprache spielte. „Whenever, Wherever“ war nicht Teil des Plans, bis sie es mit einigen Radiosendern getestet hatten. „Sie wollte eine andere Single. Aber wir gingen hin, um sie den Sendern vorzuspielen. Ich sagte: ,Shaki, das ist der Song, den sie wollen‘, und sie sagte: ,Lass ihn uns rausbringen‘“, erinnert sich Estefan.

Chris Martin sagt, dass „Whenever, Wherever“ seine erste Begegnung mit der Sängerin war, die später zu seiner engen Freundin wurde. „Ich weiß noch genau, wie ich das erste Mal von ihr hörte, weil ich dachte: Wer hat schon einen Song, in dem es heißt , My breasts are small and humble?‘? Ich dachte nur: Diese Person ist irre geistreich.‘“

Später sah er, wie Shakira an der Spitze globaler Sounds und Genre-Fusionen zu stehen schien. „Jetzt, wo Streaming und alles so international ist, gibt es viel weniger Stammesdenken und Grenzen in der Musik, und das ist wunderbar“, sagt Martin. „Aber wenn ich an das Jahr 2000 oder so zurückdenke, war das nicht wirklich so. Sie war eine der ersten, die anfingen, die unsichtbaren Barrieren zwischen den Musikgenres zu überwinden.“ Er verweist auf ihren 2005 erschienenen Song „La Tortura“. „Ich habe mir gerade ,La Tortura‘ angehört, das vor Jahren diesen Reggaeton-Beat hatte.“ (Shakira weist auch darauf hin, dass dieser Song, ein Gemeinschaftsprodukt mit Alejandro Sanz, eines der ersten Beispiele für eine Zusammenarbeit erfolgreicher Künstler:innen in der lateinamerikanischen Musik war: „Zu dieser Zeit gab es noch keine Kollaborationen, und sie begannen, ich wage es zu sagen, mit ,La Tortura‘.“)

Trotz des Erfolges hatte Shakira immer noch mit einer Industrie zu kämpfen, die manchmal nicht wusste, was sie von ihr halten sollte. Oft wurde sie exotisiert oder auf Klischees reduziert. „Ich erinnere mich, dass das für mich sehr frustrierend war“, sagt sie. „Es war wirklich sehr enttäuschend, wenn die Schlagzeilen lauteten: ,Der zweite große Exportschlager aus Kolumbien!‘ und sich dabei ständig auf den Drogenhandel bezogen und nicht auf die Schönheit meines Landes oder das Talent seiner Menschen. Aber mit der Zeit hat sich das geändert.

Sie kämpfte auch mit den Unsicherheiten, die das Leben im Rampenlicht mit sich bringt. Shakira erinnert sich, wie streng sie in jenen Jahren mit sich selbst war. „Ich mochte meine Fotos nicht, ich mochte mein Gesicht nicht, ich trug zu viel Make-up“, sagt sie. In gewisser Weise, so meint sie, ist ein Teil dieser Selbstkritik vielleicht die natürliche Neigung von Künstler:innen, die ständig nach mehr streben. Dennoch hat sie, vor allem in letzter Zeit, viel Ruhe in sich selbst gefunden: „Es ist ein Prozess. Man fängt an wie eine Zwiebel und beginnt, Schichten abzuschälen, bis man mit dem Kern zufrieden ist.“

Shakira bekam 2013 ihr erstes Kind, bevor ein Auftritt als Moderatorin bei „The Voice“ sie zu einer festen Größe in den Haushalten der Menschen machte. Schon früh spürte sie, dass sie dazu bestimmt war, sich um Menschen zu kümmern „Ich habe mich immer in dieser Rolle gesehen“, erklärt sie. „Ich glaube, viele Frauen sind schon Mütter, bevor sie überhaupt schwanger sind. Ich habe mich bereits als Mutter gefühlt, und ich glaube, das habe ich in vielerlei Hinsicht gezeigt, indem ich mich um die Menschen um mich herum und um meine Familie gekümmert habe. Ich war immer wie eine Hausmutter.

„Wenn man eine langjährige Beziehung beendet, gibt es Dinge, die auf dem Weg verloren gegangen zu sein scheinen“

In Barcelona konzentrierte sie sich auf ihre Beziehung und auf die Erziehung ihrer Kinder. Wenn sie jetzt zurückblickt, ist ihr Leben plötzlich ruhiger geworden, ihre Karriere leiser. „In Barcelona trug ich Jogginghosen“, sagt sie und berührt die Seite der seidigen Hose, die sie jetzt trägt. „Ich meine, das ist eine Jogginghose, aber sie ist von Amiri. In Barcelona trug ich eine Jogginghose von Gap und hatte meine Haare zu einem Dutt gebunden.“

Sie lacht, aber sie berührt damit einen tieferen Sinn. „Das passiert, habe ich festgestellt. Wenn man eine langjährige Beziehung beendet, gibt es Dinge, die auf dem Weg verloren gegangen zu sein scheinen“, sagt sie. „Es gibt Dinge, die man für die andere Person ändert oder aufgibt. Wenn diese Beziehung zerbricht, hat man das Gefühl, mit nichts zurückzubleiben, und man muss heilen, nach sich selbst suchen und zurück in seine Mitte reisen.“

Es ist schon überraschend, dass eine so große Künstlerin wie Shakira dieses Gefühl benennt, die Art und Weise, wie manche Beziehungen unendlich nährend und tröstend sein können, aber auch Kompromisse beinhalten, durch die sich die älteren Versionen von einem selbst weiter entfernt fühlen – selbst wenn diese ältere Version ein Superstar ist, den jeder kennt. Manchmal ist es schwer zu erkennen, wie viel von einem selbst verloren geht, bis man wieder auftaucht, und wenn man dann noch die Mutterschaft dazu nimmt, so sehr einen die auch zum positiven verändern mag, wird alles nur noch komplizierter. Ich sage ihr, dass es meiner Erfahrung nach ein ständiges, anstrengendes Abwägen und Verhandeln zu sein scheint, und ich frage mich laut, ob sie damals das Gefühl hatte, Opfer zu bringen.

„Wenn wir Mütter sind, schalten wir nie einen Gang zurück“, sagt sie leise. „Wir können weiterarbeiten, aber unser Engagement als Mütter ist nicht verhandelbar. Manchmal ist es schwierig, ein Gleichgewicht zu finden, nicht wahr? Wie viel Zeit widmet man sich selbst, der Arbeit und den Kindern? Aber die Kinder stehen immer an erster Stelle und sind das, was uns am meisten beansprucht. Dennoch ist das etwas, das sie für nichts eintauschen würde. Sie nahm Milan mit auf Tournee, als er ein paar Monate alt war, und jetzt sind die Kinder ihre Begleiter bei Veranstaltungen und Preisverleihungen. Bei den Latin Grammys wurden sie in der Menge gefilmt, wie sie ihrer Mutter zujubelten, als sie ein Medley mit „Bzrp Music Sessions, Vol. 53“ vortrug.

Ihre Gefühle zur Mutterschaft haben viel mit der ganzen Reise zu tun, die sie hinter sich hat. „Ich musste mich noch nie so sehr auf mich selbst verlassen, wie ich um mein Überleben und das meiner Kinder gekämpft habe“, sagt sie. Es gibt Lektionen für sie, die sie hervorheben möchte. „Ich glaube, sie haben ihre Mutter weinen sehen. Ich glaube, sie haben sie feiern sehen. Ich glaube, sie haben sie lachen sehen. Ich denke, sie haben gesehen, wie sie unermüdlich arbeitet“, sagt sie. „Und das war’s: Ich möchte ihnen zeigen, dass das Leben nicht immer gradlinig verläuft ist. Es ist nicht so, wie man es sich in den Filmen vorstellt. Die Dinge entwickeln sich nicht so, wie wir sie uns wünschen, und man muss mit Enttäuschungen umgehen. Das ist Teil des menschlichen Daseins. Deshalb sind wir ja hier.“

„Ich habe meinen Swag zurück“

Und jetzt, nach so viel Zeit, die sie mit der Suche nach all den verlorenen Teilen ihrer selbst verbracht hat, frage ich sie, was sie letztendlich gefunden hat. „Perspektive“, sagt sie schließlich. „Die Fähigkeit zu unterscheiden, was wichtig ist und was nicht so wichtig ist. Ich fand …“ Sie gerät ins Stocken und bricht dann in Gelächter aus: „Mein Akzent! Mein karibischer Akzent ist wieder da, jetzt wo ich nicht mehr in Spanien bin.“ Ihr Akzent war neutraler, als sie in Barcelona lebte, wo sie auch ein gutes Stück Katalanisch aufgeschnappt hat. Jetzt, in Miami, kehrt sie zur Costeño-Melodie der Hafenstadt zurück, in der sie aufgewachsen ist. „Jetzt hänge ich mit Barranquilleras aus der Schule meiner Kinder ab und bin umgeben von Kubanern, Puerto-Ricanern, Dominikanern und Kolumbianern. Ja, mein Akzent ist wieder da, Gott sei Dank.“

Es gibt noch mehr: „Mehr Swag. Ich habe meinen Swag zurück. Und ich habe mein Sexy zurück.“

Eine Woche später sitzt Shakira wieder im Sony-Büro mit Mitgliedern ihres Kreativteams zusammen, um die Pläne für die Tournee zu besprechen. Sie trägt einen schwarzen Kapuzenpulli, ihr blondes Haar hängt ihr über die Schultern, und aus ihrem Arm ragt eine Infusion heraus. Nach einer anstrengenden Woche hatte sie das Gefühl, krank zu werden, also verabreichte ihr ein Gesundheitstechniker eine Dosis Vitamin C.

Vor ein paar Tagen besuchte sie ihre erste Met Gala. Obwohl sie schon früher eingeladen war, hat sie es nie geschafft, von Barcelona aus dorthin zu reisen. (Sie trug Carolina Herrera – sie erzählt mir später, dass sie sich in letzter Zeit viel mehr für Mode interessiert, obwohl sie sich immer als Jeans- und T-Shirt-Mädchen gesehen hat). Ihr erster Auftritt war voller Begegnungen mit Menschen, die sie aus der Ferne geliebt und bewundert hatte. Besonders freute sie sich darauf, Ed Sheeran endlich persönlich zu treffen. „Wir haben sogar schon zusammen Musik gemacht, wir haben Sachen zusammen gemacht, aber wir haben es nie zu Ende bringen können, weil wir uns nicht gesehen haben“, sagt sie. „Als ich ihn sah, habe ich ihn umarmt, als würde ich ihn schon mein ganzes Leben lang kennen.“

Chris Hemsworth und seine Frau Elsa Pataky grüßten ebenfalls und ließen sie wissen, dass ihre Kinder ihre Musik lieben. Sie war so gerührt von diesem Kommentar, dass sie in den Sony-Büros ein Exemplar von „Las Mujeres Ya No Lloran“, gepresst auf diamantklarem Vinyl, für die beiden signierte. Shakira schnappt sich einen Stift und lässt ihn eine Sekunde lang über das Cover schweben, um sich laut zu fragen. „Hemsworthes? Hemsworths?“ Schließlich signiert sie es für „The Hemsworth family“.

Das Album ist eines von Shakiras kommerziellsten und spiegelt die aktuellen Trends in der lateinamerikanischen Musik wider. In Tracks mit Grupo Frontera und Fuerza Regida greift sie auf música mexicana zurück; „Puntería“ mit Cardi B erreichte die Spitze der Billboard Latin Airplay Charts. Shakira schwärmt von der Zusammenarbeit mit Cardi: „Ich liebe, was sie bei ,Puntería‘ gemacht hat. Das ist meine Lieblingsstelle in dem Song. Ich liebe ihren Sinn für Humor, ihren Einfallsreichtum und ihre Kreativität. Für mich ist sie eine Frau, die nicht um Erlaubnis bittet.“ Und die Zusammenarbeit mit Bizarrap ist etwas, das Shakira ihren Kindern zu verdanken hat, denn es war ihre Idee, dass sie mit dem Produzenten zusammenarbeitet. Tatsächlich hält sie sich durch sie regelmäßig auf dem Laufenden, was gerade angesagt ist. Sie merkt an, dass Milan derzeit auf Rapper wie Central Cee steht, während Sasha Camilo liebt und kürzlich einen seiner Songs bei einer Talentshow in der Schule performte.

Aber nicht alle Fans liebten die Pop-Wendungen des Albums und wünschten sich stattdessen, Shakira hätte die ungeschminkte Rock-Energie von Pies Descalzos oder Dónde Están Los Ladrones in dieses Projekt gesteckt. Als ich sie frage, was sie von den Leuten hält, die hier eine andere Shakira wollten, wehrt sie sich und verweist auf die Vielfalt der Klänge auf dem Album. „Eine der Sachen, die ich an diesem Album am meisten mag, ist, dass es tatsächlich andere Phasen meiner musikalischen Reise heraufbeschwört, wie das Mädchen mit den dunklen Haaren und den Lederhosen und den nackten Füßen. Es gibt also Songs wie ,Cómo, Dónde y Cuándo‘, die sehr nah an meinem Wesen sind und an dem, was ich musikalisch schon immer war, aber sie zeigen deutlich eine Entwicklung in der Art, wie ich mich fühle.“ Sie hebt ein paar andere hervor: „,Tiempo Sin Verte‘, ,Última‘ oder auch ,Acróstico‘ sind Singer-Songwriter-Songs, manche bestehen nur aus Klavier und Stimme.“

Außerdem konnte sie sich nicht nur in den Charts platzieren, sondern hatte durch diesen groß klingenden Pop-Ansatz auch viel Raum zum Experimentieren. „Es gibt mir so viel Flexibilität, in jede Richtung zu gehen, die ich will. Ich kann Afrobeats machen, ich kann Reggaeton machen, ich kann Ska machen oder EDM. Die Reinheit einer E-Gitarre, eines E-Basses und eines Schlagzeugs hat etwas, das mich zu der Art von Musik zurückbringt, von der ich schon immer ein großer Fan war, zu den Rockbands, die mich in die Musik verliebt haben.“

Während des Tour-Treffens liest Shakira verschiedene Dinge vor, die sie zur Inspiration zusammengetragen hat: Es gibt einen langen Text über die Kraft der Wölfin, die sie ist. Sie geht auch ein paar Statistiken über die wirtschaftliche Macht der Frauen und speziell über den Beitrag der Latinas durch. Das Ziel der Show, sagt sie, ist es, die Menschen zu stärken und sie daran zu erinnern, dass sie trotz aller Prüfungen, die sie durchmachen, auf der anderen Seite wieder herauskommen können.

Sie denkt sich immer wieder neue Bühnenbilder aus und überlegt, wie sie während der Show näher an das Publikum herankommen kann, um die Verbindung zu vertiefen, die sie seit Beginn des Projekts zu den Zuschauern gespürt hat. „Meine Fans haben mit mir einen Dialog geführt: Ich habe gesprochen und sie haben zugehört, und sie haben gesprochen und ich habe zugehört und aus ihren Erfahrungen gelernt. Denn neben mir gibt es eine Million Wölfinnen auf der Welt, die sich darauf vorbereiten, in die Schlacht zu ziehen und ihren Weg zu finden.“

„Die Vorbereitung einer Show ist eines der kompliziertesten und komplexesten Dinge, die ich als Künstlerin tun kann“

Andere Details haben sie beschäftigt: die Optik, die Garderobe, ihr Auftritt. An einer Stelle erwähnt jemand ein flauschiges rosa Kleid, das sie während ihrer „Sale El Sol“-Tournee trug, und sie zuckt leicht zusammen und tut es als kitschig ab. „Mein Weg ist ein Weg aus Kitsch“, scherzt sie. Jemand aus ihrem Team versichert ihr, dass sie sich jetzt in ihrer modischen Ära befindet, und in gewisser Weise scheint es tatsächlich so zu sein, dass der Fokus darauf liegt, mehr Show zu machen. Während des Treffens verweist sie auf die „Renaissance“-Tour von Beyoncé und die „Eras“-Tour von Taylor Swift und erwähnt die Momente, die ihr bei beiden gefallen haben. Später erzählt sie mir, dass sie kürzlich Stunden im Studio verbracht hat, um die Songs durchzugehen, die es auf die Setlist schaffen könnten, und „die Tonart, das Tempo und die Arrangements“ zu analysieren. „Die Vorbereitung einer Show ist eines der kompliziertesten und komplexesten Dinge, die ich als Künstlerin tun kann“, sagt sie.

Sie hat noch eine weitere Inspiration für die Tournee. Ihre Managerin zeigt einen Clip von Issa Rae, die auf der jährlichen Gala „Women in Film“ 2019 den Emerging Entrepreneur Award erhält. In der Rede erklärt Rae, dass sie einige ihrer Lieblingsrapper kanalisiert und die Demut aus dem Fenster wirft. Ihre Stimme füllt das Büro, während alle zuhören: „Ich schließe alle Türen hinter mir, wenn ihr also nicht reingekommen seid, ups, das ist euer Fehler. Denkt mal drüber nach. Unternehmersein bedeutet ,Ich habe den Scheiß selbst gemacht‘. “ Shakira fängt an zu lachen und rezitiert die letzte Zeile von Rae mit ihr zusammen: „Abschließend: Unternehmerin bis ich sterbe. Ich verdiene das, bye!“

Die Botschaft ist spielerisch, aber sie scheint bei Shakira so gut anzukommen, weil sie heutzutage sehr unabhängig ist. Diese Unabhängigkeit erstreckt sich auch auf ihr Liebesleben: Obwohl sie im vergangenen Jahr mit dem Formel-1-Piloten Lewis Hamilton, dem Basketballspieler Jimmy Butler und dem Schauspieler Lucien Laviscount gesehen wurde, fühlt sich das Wort „Date“ im Moment wie ein Fremdwort an. „Darüber denke ich nicht nach…. Welchen Platz habe ich im Moment für einen Mann?“, scherzt sie. Ich frage sie, ob sie glaubt, dass sich das in Zukunft ändern wird. „Was soll ich sagen, ich mag Männer“, sagt sie und lacht. „Das ist ja das Problem. Bei allem, was mir passiert ist, sollte ich sie nicht mögen. Aber daran siehst du, wie sehr ich Männer mag, dass ich sie trotzdem immer noch mag. Doch wenn ich eine offizielle Beziehung hätte, müssten meine Kinder sehr gut darauf vorbereitet sein, und ihr emotionales und psychologisches Wohlbefinden hat Priorität.“

Sie hält kurz inne, bevor sie verschmitzt hinzufügt: „Aber, hey, ich habe nichts dagegen, Freunde zu haben.“

Alles, was sie wirklich will, ist, sich weiter zu amüsieren und zu sehen, wohin ihre Karriere sie noch führt. Noch wichtiger ist, dass sie immer noch all die Lektionen verinnerlicht hat, die sie auf ihrem Weg durch die Hölle und zurück gelernt hat. „Ich bin so viel weniger zerbrechlich, als ich dachte“, sagt sie. „Ich hatte immer solche Angst vor Schmerzen, weil ich dachte, ich würde sie nicht überleben.

Dieses Gefühl hat sie jetzt abgelegt: „Durch diesen Prozess bin ich stärker geworden, als ich dachte. Ich bin ein unabhängigerer Mensch geworden, der sich auf niemanden außer sich selbst und sein Wolfsrudel verlässt.“

PRODUKTIONSNACHWEIS

Fotoregie von EMMA REEVES. Styling von DENA GIANNINI bei A CREATIVE PARTNER. Haare von JHONATAN RENDON bei THE ONLY AGENCY mit DYSON. Make-up von JOANNE MARCHEVSKY bei THE WALL GROUP. Schneiderei von RUCHT D`OLEO-SCHWARTZ bei THE FASHION INSTITUTE OF FLORIDA. Lichtregie von ZACK HUGHES. Fotografische Unterstützung durch DAVID DOMNICK. Digitaltechniker: SIMON DALE. Unterstützung beim Styling: ASHLEY WELLER und SOPHIE FAITH. Unterstützung bei der Produktion: SILVANA AVIGNONI. Fotografiert in den APERTURE STUDIOS.