Am vergangenen Wochenende wurde Shakira während der Aufzeichnung ihres neuen Musikvideos für die Single „Soltera“ im LIV Nachtclub in Miami Opfer eines unerfreulichen Vorfalls. Die Sängerin zeigte zunächst ihre typischen Tanzbewegungen und wirkte sichtlich gut gelaunt. Doch die Stimmung änderte sich abrupt, als sie anscheinend bemerkte, dass jemand aus dem Publikum versuchte, unter ihr Kleid zu filmen.

In einem auf Social Media kursierenden Video ist zu sehen, wie Shakira mit einem Lächeln und einer Geste auf sich aufmerksam macht, indem sie mit zwei Fingern auf ihre Augen deutet – ein klares Signal dafür, dass sie den Vorfall bemerkt hat. Kurz darauf zieht sie ihre Hand an ihr Kleid und deutet damit auf das unangemessene Verhalten. Nachdem sie sich kurz zurückgezogen hat, um das zu klären, verlässt sie die Bühne und begibt sich in den VIP-Bereich hinter der Bühne.

Empörung auf Social Media

Der Vorfall löste auf verschiedenen sozialen Plattformen Empörung aus. Viele Fans und Zuschauer zeigten sich entsetzt über das Verhalten des unbekannten Fans. Kommentare wie „Menschen sind ekelhaft“ und „Es ist erschreckend, wie einige Personen ein großartiges Erlebnis in eine peinliche Situation verwandeln können“ spiegeln die allgemeine Unzufriedenheit wider. Ein Kommentator betonte: „Künstler verdienen Respekt und Privatsphäre, sowohl auf der Bühne als auch abseits davon.“

Die Sängerin ließ sich von dem Vorfall nicht dauerhaft aus der Fassung bringen. Quellen berichten, dass sie sich nach dem kurzen Ärger schnell wieder auf das Musikvideo konzentrierte.