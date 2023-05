Tom Cruise Berichten zufolge „extrem interessiert“ an Beziehung mit Shakira

Foto: AFP via Getty Images, CHANDAN KHANNA. All rights reserved.

Tom Cruise ist angeblich „extrem interessiert“ an einer Romanze mit Shakira. Die beiden wurden am Wochenende beim Formel-1-Grand-Prix in Miami gesichtet. Auf einem Video sieht man die beiden tief in ein Gespräch versunken.

Quellen sollen „Page Six“ mitgeteilt haben, dass zwischen den beiden – die beide Single sind – „die Chemie stimmt“. So sehr sogar, dass Tom Cruise der kolumbianischen Popsängerin nach deren Treffen Blumen schickte. „Shakira braucht ein weiches Kissen, auf das sie sich fallen lassen kann, und das könnte Tom sein“, fügte die Quelle hinzu. Sie merkte auch an, dass sie nicht größer ist als Cruise, der 1,70 m groß ist. Könnte er vielleicht nach seinen Erfahrungen mit Nicole Kidman und Katie Holmes, die beide auf ihn herabsehen konnten, gut gebrauchen.

Shakira and Tom Cruise spotted at the Miami Grand Prix. pic.twitter.com/ARLs6ovLpB — Pop Base (@PopBase) May 7, 2023

Shakira und ihr Freund Gerard Pique trennten sich 2022 nach elf gemeinsamen Jahren. Sie schreib auch einen Song, in dem sie andeutete, dass seine Untreue zu ihrer Trennung führte. Tom Cruise wiederum befindet sich seit seiner Scheidung von Katie Holmes 2012 in keiner offiziellen Beziehung. Für die Scientology-Führungskraft ist es wichtig, dass die Frau an seiner Seite an die stark in der Kritik stehende Bewegung, die sich als Religion verstanden sehen möchte, glaubt – was bei Kidman und Holmes zur Trennung führte.