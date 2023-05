Das letzte Foto von Tina Turner: Kämpferisch bis zum Ende

Ein Bild vom 22. März 2021, aufgenommen also etwas mehr als zwei Jahre vor ihrem Tod, soll das letzte Foto von Tina Turner sein, das von ihrer Seite aus an die Öffentlichkeit weitergegeben wurde – zu sehen auf ihrem offiziellen Twitter-Account. Darauf verweisen verschiedene Medien.

Es ist eine Art Promofoto für die Doku „Tina“, für das die damals 81-Jährige vor einem Breitbildfernseher posiert, auf dessen Bildschirm jubelnde Fans zu sehen sind. Der Twittertext dazu: „Nur noch 5 Tage! Diesen Samstag wird die Dokumentation ‚Tina‘ veröffentlicht. Ich bin so aufgeregt, dass ich diesen Film mit euch teilen kann – die Konzertszenen zu sehen, war, wie einige der stolzesten Momente meines Lebens ein weiteres Mal zu erleben. Da musste ich einfach mitsingen und in meinem Wohnzimmer tanzen!“. Tina Turner lächelt in die Kamera – und hat die Fäuste erhoben. Bereit für alles, was kommt.

Only 5 days left! This Saturday, the documentary „TINA“ will be released. I am so excited to share this movie with you – seeing the concert scenes made me relive some of the proudest moments of my life. I simply had to sing along and dance around my living room! #TinaFilm