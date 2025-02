Gene Hackman und seine Ehefrau Betsy Arakawa sind tot. Der 95-Jährige und die 63-Jährige wurden am Donnerstg (27. Februar 2025) leblos in ihrem Haus aufgefunden. Eine Todesursache des Paars wurde noch nicht bekannt gegeben. Berichten zufolge wird allerdings nicht von Fremdverschulden ausgegangen. Neben den Leichen: der ebenfalls verstorbene Haushund.

ROLLING-STONE-Autor Marc würdigte die Hollywood-Legende in seinem Nachruf: „Es gehört vielleicht zu den schwierigsten Aufgaben im Leben eines Künstlers, zumal bei Schauspielern, deren Gesichter der halben Welt vertraut sind, den richtigen Moment zu finden, um die eigene Karriere zu beenden. Wie soll man auch wissen, wann der Zenit überschritten ist, wann es Zeit ist zu gehen? Gene Hackman hatte diesen idealen Moment gefunden. Schon vor mehr als einem Jahrzehnt erzählte er in einem Interview, dass er es nicht überziehen und riskieren wolle, sich auf ungute Weise zu verabschieden. Und noch wichtiger: Er sei völlig zufrieden mit dem, was er erreicht habe.“

Das wahrscheinlich letzte aufgenommen Video zeigt Gene Hackman im Jahr 2024, also mit 94 Jahren.

Das letzte Video von Gene Hackman:

Die jüngsten Fotos zeigten Gene Hackman zusammen mit seiner Ehefrau Betsy Arakawa. Sie sind beim Verlassen des Restaurants Pappadeaux Seafood Kitchen in New Mexico zu sehen. Das war am 28. März 2024 in Santa Fe. Das Paar stützt sich gegenseitig.

Dieses Video zeigt Hackman nun mit Trinkbecher, wahrscheinlich beim Verlassen einer Tankstelle. Das psychopathisch klingende Schnaufen im Hintergrund des Videos stammt vermutlich von einem Motorradfahrer mit Helm, der sein Glück gar nicht fassen konnte, Gene Hackman erkannt zu haben und ihn dann schnell filmen zu können.

Gene Hackman zog sich 2004 aus dem Kinogeschäft zurück. Seine letzte Hauptrolle spielte er in „Willkommen in Mooseport“ (Originaltitel: „Welcome to Mooseport“), eine US-amerikanische Filmkomödie von Donald Petrie aus dem Jahr 2004.