Gene Hackman: Francis Ford Coppola würdigt verstorbene Hollywoodlegende

Die Filmwelt trauert um Gene Hackman. Wenige Stunden, nachdem die Nachricht über den Tod des Schauspielers und seiner Frau Betsy Arakawa an die Öffentlichkeit kam, hagelt es bereits Beileidsbekundungen und Würdigungen von prominenten Kollegen.

Regie-Legende Francis Ford Coppola, der mit Hackman 1974 für den Klassiker „The Conversation“ zusammenarbeitete, meldete sich auf Instagram zu Wort und würdigte seinen Kollegen: „Der Verlust eines großen Künstlers ist immer ein Grund für Trauer und zugleich für Feier: Gene Hackman war ein großartiger Schauspieler, inspirierend und großartig in seiner Arbeit und Komplexität. Ich betrauere seinen Verlust und feiere seine Existenz und seinen Beitrag.“

Gene Hackman: Auch andere Prominente trauern

Auch George Takei, bekannt aus „Star Trek“, trauert um Hackman. Takei schreibt in einem Statement auf „X“: „Wir haben einen der wahren Giganten der Leinwand verloren. Gene Hackman konnte jeden spielen, und man spürte ein ganzes Leben hinter seiner Darstellung. Er konnte jeder und niemand sein, eine imposante Erscheinung oder ein gewöhnlicher Kerl. So kraftvoll war er als Schauspieler. Er wird vermisst werden, doch sein Werk wird für immer weiterleben.“

Der britische TV-Moderator Piers Morgan schreibt in einem Statement: „Gene Hackman war einer der größten Schauspieler aller Zeiten und brillant in allem, was er je getan hat – von ‚French Connection‘ und ‚Erbarmungslos‘ bis zu ‚Mississippi Burning‘, ‚The Conversation‘ und ‚Superman‘. Wir haben einen Giganten der Leinwand verloren.“

Gene Hackman: Informationen zu seinem Tod

Die Hollywood-Legende Gene Hackman (95) und seine Frau Betsy Arakawa (63) wurden leblos in ihrem Haus in Santa Fe, New Mexico, aufgefunden. Auch ihr Hund wurde tot an ihrer Seite entdeckt.

Die lokale Zeitung „Santa Fe New Mexican“ bestätigte die Nachricht am heutigen Donnerstag (27. Februar) und berichtete, dass es keine Hinweise auf ein Verbrechen gebe.

„Ich kann lediglich bestätigen, dass wir uns in einer vorläufigen Todesermittlung befinden und auf die Genehmigung eines Durchsuchungsbefehls warten“, erklärte Adan Mendoza, Sheriff des Santa Fe County.