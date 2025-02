Oscars: Wird Gene Hackman noch rechtzeitig in das „In Memoriam“-Segment aufgenommen?

Beispiele für eine kurzfristige Einbindung Verstorbener

Chadwick Boseman (2020)

Der Black Panther-Star verstarb überraschend am 28. August 2020, nur wenige Monate vor den Oscars 2021.

Er wurde nicht nur im „In Memoriam“-Segment gewürdigt, sondern auch in vielen anderen Ehrungen der Award-Season hervorgehoben.

Philip Seymour Hoffman (2014)

Der Oscarpreisträger starb am 2. Februar 2014, nur wenige Wochen vor der Oscar-Verleihung (2. März 2014). Aufgrund seiner enormen Bedeutung in Hollywood wurde er kurzfristig ins Segment aufgenommen.

Heath Ledger (2008/2009)

Ledger verstarb am 22. Januar 2008, knapp einen Monat vor der Oscar-Verleihung (24. Februar 2008). Obwohl die Produktion des Segments weit fortgeschritten war, wurde er noch aufgenommen. Ein Jahr später wurde er posthum für The Dark Knight mit dem Oscar als Bester Nebendarsteller ausgezeichnet.

Es wäre demnach noch Zeit, Gene Hackman zu würdigen.

Beispiele Verstorbener, die nicht eingebunden wurden

Harry Dean Stanton (2017) – nicht im Hauptsegment, sondern nur auf der Website

Der Schauspieler (Paris, Texas) starb am 15. September 2017, mehrere Monate vor den Oscars 2018. Dennoch wurde er im TV-Segment nicht gezeigt, sondern nur auf der offiziellen Academy-Website gewürdigt, was zu Kritik führte.

Verne Troyer (2018) – nicht im Segment

Der Austin Powers-Darsteller starb am 21. April 2018, fast ein Jahr vor den Oscars 2019. Trotzdem wurde er nicht im In Memoriam-Segment erwähnt, was viele Fans enttäuschte.

Joan Rivers (2014) – nicht aufgenommen, trotz Hollywood-Karriere

Die Komikerin, die auch in Filmen und als Red-Carpet-Moderatorin tätig war, verstarb am 4. September 2014. Trotz ihres Einflusses wurde sie 2015 nicht im Segment gezeigt, was für öffentliche Empörung sorgte.