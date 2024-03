Warum Otto Waalkes für Torsten Sträter der Größte ist

Am 28. März 2024 startet bei Amazon Prime die fünfte Staffel von „LOL: Last One Laughing“. Teilnehmer sind Hazel Brugger, Olaf Schubert, Mirja Boes, Meltem Kaptan, Michael Kessler, Ralf Schmitz, Elyas M’Barek, Ina Müller, Otto Waalkes – und Torsten Sträter, der die erste Staffel gewann. Der Komiker, Kabarettist und Autor befindet sich derzeit auf „Mach mal das große Licht an“-Tournee. Lesen Sie hier einen Auszug aus dem ROLLING-STONE-Gespräch über den Versuch, ernst zu bleiben, Teddy Teclebrhans Vernichtungskrieg und die Ehre, mit Otto in einer gemeinsamen Sendung zu sein.

Wie kann man sich denn von Otto Waalkes überraschen lassen? Es gibt keinen Komiker, dessen Einlagen berechenbarer sind. „Holladihiti“, der Hoppelgang bei weit aufgerissenem Mund …

Überraschen lassen kann ich mich von Otto nicht. Was immer Otto macht, ich kann es auswendig. Und das sage ich deshalb, weil ich – das sind nun diese weihevollen Sprüche älterer Leute – mit Otto aufgewachsen bin. Otto, Heinz Erhardt, Ephraim Kishon, die drei haben mich extrem geprägt. Otto ist der König. Der hatte damals einmal pro Jahr ein Fernsehspecial auf die Beine gestellt. Was Ricky Gervais heute macht, hat Otto schon vor 40 Jahren gemacht. Mit einer vollgemüllten Bühne, und Otto spielt was. Seine Schallplatten waren Schätze. Die „Otto“-Platte hat man nicht verliehen. Man hat das „Otto“-Buch nicht verliehen. Man hat das „Otto“-Buch nicht wiedergekriegt. Man hat das „Otto“-Buch behalten, wenn man es geliehen bekommen hat. Als Otto dann ins Amazon-Studio kam, war das wie: „Willkommen im Zentrum der Humorschaffenden – hier ist Jesus Christus!“ So war das. So war das, als Otto reinkam. Ich war voller Ehrfurcht. Und voller Glück. Nicht viele Menschen haben die Gelegenheit, zwei Meter neben ihm zu sitzen und Otto Waalkes als Otto zu erleben. Das Glück hat kaum einer.

Sein Dauergrinsen aber wird er den „LOL“-Regeln entsprechend wohl abgestellt haben. Ihr Impuls, ihn zum Lachen zu bringen, muss doch groß gewesen sein.

Nein. Ich traue mich doch nicht, Otto zum Lachen bringen zu wollen. Das ist schließlich Otto. Ich werde jetzt nichts zur fünften Staffel spoilern, aber ich habe mich bei manch anderen abgearbeitet, um sie zum Lachen zu bringen.