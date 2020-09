Die Veranstaltungsbranche leidet unter Corona. Die Foo Fighters wollen in England und den USA helfen und verkaufen nun wieder ihre Alien-Shirts.

Um der Veranstaltungsbranche zu helfen, haben sich die Foo Fighters etwas Besonderes einfallen lassen. Sie verkaufen nun wieder ihre Tour-T-Shirts im Originaldesign von 1995, um die Kampagnen #SaveOurVenues in England und #SaveOurStages in den USA zu unterstützen. Die Kampagnen wurde in Folge der Corona-Krise ins Leben gerufen zur Rettung zahlreicher Musiklokale, die unmittelbar vor der dauerhaften Schließung stehen. Den Online-Shop der Band finden Sie hier. Das Foo-Fighters-Alien ist zurück Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Band für diese Kampagnen stark macht. Bereits im Mai riefen die Musiker auf Instagram in einem Beitrag dazu auf, lokale, unabhängige Musiklokale…