Die zwölfjährige Schlagzeugerin Nandi Bushell hat Meg White eine ihrer großen Inspirationen genannt und ein Video gepostet, das zeigt, wie sie zu verschiedenen Zeitpunkten ihres Lebens „Seven Nation Army“ spielt. Der Clip zeigt die Internet-Persönlichkeit, die sich schon einen Wettbewerb mit Dave Grohl lieferte und die Foo Fighters beim Tribut-Konzert für Taylor Hawkins unterstützte, erst hinter ihrem aktuellen Set-Up. Nach einem Schnitt sieht man am Ende ein altes Home-Video in dem sie den Song gemeinsam mit ihrem Vater (Gitarre) jammt. Sie schreibt, es sei das erste Mal gewesen, dass sie Drumsticks benutzte.

In den zugehörigen Tweets nannte sie White ihr Vorbild und Idol. Ihren Teil zur „Was macht gutes Drummen aus?“-Debatte liefert sie mit den Worten: „Je mehr ich über Musik lerne, desto mehr realisiere ich, dass Songs und Kunst erschaffen werden, um Emotionen tief in der Seele zu wecken. Egal, wie schnell meine Fills werden oder wie viele Rudimente ich lerne, wenn ich keine Songs schreiben kann, die Menschen bewegen, kann ich mich nicht Künstlerin nennen.“

#MegWhite is my #Hero. The first day I got drums my dad showed me the video of #sevennationarmy. I saw Meg playing the drums and thought she was the coolest person in the world. I still do. pic.twitter.com/i8AoSHV2OC

— Nandi Bushell (@Nandi_Bushell) March 19, 2023