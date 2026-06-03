„Beauty and the Beast“-Star Peabo Bryson ist tot

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Peabo Bryson, dessen außergewöhnliche Stimme die Charts erklomm und ihm zwei Grammys für Disney-Klassiker wie „Beauty and the Beast“ und „A Whole New World“ einbrachte, ist im Alter von 75 Jahren gestorben.

Seine Familie bestätigte die Nachricht gegenüber ROLLING STONE und teilte mit, der Sänger sei nach einem Schlaganfall verstorben und habe „friedlich um 17:00 Uhr ET am Dienstagabend, dem 2. Juni 2026, umgeben von der Liebe seiner Familie und seiner engsten Vertrauten, die Augen für immer geschlossen.“

„Wir sind tief bewegt von der Welle der Liebe, der Gebete und der Anteilnahme von Fans, Freunden und Kollegen aus aller Welt“, erklärte die Familie in einem Statement. „Auch wenn unsere Herzen gebrochen sind, finden wir Trost in dem Wissen, wie sehr Peabo geliebt wurde und wie viele Leben seine Stimme und sein großzügiges Wesen berührt haben. Sein Vermächtnis und seine Musik werden noch Generationen überdauern.“

Karriere und Anfänge

Bryson wurde am 13. April 1951 in Greenville, South Carolina, geboren und begann seine professionelle Musikkarriere kurz nach der Schule. Nach Tourneen mit Moses Dillard in den späten 1960ern veröffentlichte er 1976 sein Debütalbum „Peabo“ und unterzeichnete ein Jahr später einen Vertrag bei Capitol Records. Nach einem Abstecher zu Elektra Records – wo er 1985 den Titelsong für die Seifenoper „One Life to Live“ einsang – kehrte er schließlich zu Capitol zurück.

Im Laufe seiner produktiven Karriere wurde Bryson für seinen makellosen Tenor und seine beeindruckende gesangliche Technik bekannt. Er arbeitete mit namhaften R&B-Größen wie Sam Cooke und Brian McKnight zusammen. Als Spezialist für große Balladen – „I’m So Into You“, „Let the Feeling Flow“, „If It’s Really Love“, „Feel the Fire“ und „Through the Fire“ – veröffentlichte er rund 20 Alben, platzierte 17 Titel in den Top 20 der R&B-Charts und brachte drei Goldauszeichnungen nach Hause. Ein neues Publikum erschloss er sich mit den Titelsongs zu Disneys „Beauty and the Beast“ und „Aladdin“: 1993 schuf er mit Céline Dion das Duett „Beauty and the Beast“, 1994 folgte mit Regina Belle „A Whole New World“ aus „Aladdin“.

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„Wenn ich Ihnen sagen sollte, welche Gefühle mich fast jeden Tag begleiten: Dankbarkeit ist eines davon, Demut ein weiteres – und Bestätigung. Nicht so, wie Sie vielleicht denken, sondern Bestätigung des Glaubens, den ich in mich selbst und die Menschen um mich herum gesetzt habe, und in die Person, die ich geblieben bin“, sagte Bryson 2018 gegenüber ROLLING STONE. „Ich bin wirklich glücklich darüber. Ich mag mich. Und ich mag es, dass ich nicht das Bedürfnis verspüre, meine Leistungen vor irgendjemandem aufzuzählen oder herauszuposaunen. Aber wenn jemand innehalten und nachforschen würde – es gibt niemanden wie mich.“

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