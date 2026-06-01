Ronald LaPread, Mitgründer und ehemaliger Bassist der Commodores, mit 75 Jahren gestorben

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Ronald LaPread, Gründungsmitglied und ehemaliger Bassist der Commodores, der auf Hits wie „Brick House“, „Three Times a Lady“ und „Easy“ zu hören war, ist tot. Er wurde 75 Jahre alt.

Seine Tochter Soraya LaPread bestätigte die Nachricht am Samstag über die sozialen Medien. „Mit sehr schwerem Herzen muss ich verkünden, dass mein Vater Ronald LaPread verstorben ist“, schrieb sie. Die Todesursache wurde nicht genannt. Der „NZ Herald“ berichtet, der Bassist sei in Auckland „infolge eines plötzlichen medizinischen Notfalls“ gestorben. Er hatte die letzten 40 Jahre in Neuseeland gelebt.

LaPread gründete die Commodores – zunächst unter dem Namen The Mystics bekannt – gemeinsam mit Lionel Richie, Walter „Clyde“ Orange, William King, Milan Williams und Thomas McClary. Die Band formierte sich während ihrer Zeit am Tuskegee Institute in Alabama und unterschrieb 1972 bei Motown.

Tuskegees Bürgermeister würdigt ihn

„Ron erhielt seine musikalische Ausbildung an der Tuskegee Institute High School und später an der Tuskegee University, wo er das Fundament für eine bemerkenswerte Karriere legte, die Musikfans auf der ganzen Welt berühren sollte“, schrieb Tuskegees Bürgermeister Chris Lee in einem Statement. „Sein Talent, sein Engagement und sein Erfolg haben Tuskegee mit Stolz erfüllt und waren für Generationen junger Menschen eine Inspiration, die in seine Fußstapfen getreten sind.“ Nach seinem Beileid gegenüber LaPreads Familie, ehemaligen Bandkollegen und Fans fügte Lee hinzu: „Ronald LaPreads Musik und sein Vermächtnis werden noch für Generationen weiterleben.“

LaPread gehörte der Soul- und Funk-Gruppe von 1970 bis 1986 an, bevor er nach Neuseeland zog. Er wirkte auf elf ihrer Alben mit und spielte auf Hits wie „Brick House“, „Three Times a Lady“ und „Easy“.

Obwohl er die Gruppe 1986 verlassen hatte, kam LaPread in den vergangenen Jahren wieder mit den Commodores und Lionel Richie zusammen, als diese durch Neuseeland tourten, berichtet der „NZ Herald“ – darunter auch ihr Auftritt in der Spark Arena in Auckland im vergangenen Jahr.

Commodores sagten Auftritt ab

LaPreads Tod folgt auf die Meldung, dass die aktuelle Besetzung der Commodores angekündigt hatte, beim „Great American State Fair“ auf der National Mall in Washington D.C. im Rahmen von Freedom 250 nicht aufzutreten. King bestätigte gegenüber ROLLING STONE telefonisch, dass die Band bei dem Event nicht spielen werde. „Unsere Musik war immer unsere Stimme, und wir entscheiden uns dafür, uns nicht öffentlich mit einer einzelnen politischen Partei zu affiliieren“, erklärte die Band in einem Statement auf Instagram. „Wir unterstützen das Wohl aller Amerikaner.“