Exklusiv: Dave Mustaine plant Memoiren über seinen Kampf gegen den Krebs

Dave Mustaine, der Thrash-Metal-Hitzköpf, der Megadeth 1983 gründete, blickt in einer neuen Autobiografie auf die beängstigendsten Phasen seines Lebens zurück: „In My Darkest Hour: A Memoir“ erscheint am 8. September. Das Buch, das Mustaine gemeinsam mit dem Autor Joe Layden verfasst hat, schildert seinen Kampf gegen eine Krebsdiagnose im vergangenen Jahrzehnt.

2019 diagnostizierten Ärzte bei Mustaine ein Plattenepithelkarzinom an der Zungenwurzel. Das Buch beschreibt, wie Mustaine – der Alkohol- und Drogensucht überwunden hat, was er in seiner 2010 erschienenen Biografie „Mustaine: A Life in Metal“ (ebenfalls mit Layden) und in „Rust in Peace“, den Bandmemoiren rund um die Entstehung von Megadeths Thrash-Meilenstein, bereits ausführlich aufgearbeitet hatte – der Diagnose mit einem neuen Willen zur Musik begegnete. Es zeigt, wie der Musiker zwischen Chemo- und Bestrahlungsterminen stundenlange Aufnahmesessions absolvierte, um Megadeths 16. Album „The Sick, the Dying… and the Dead!“ fertigzustellen, das 2022 erschien. Laut Verlag gewährt das Buch Einblick in Mustaines innere Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit und schildert, wie er in Familie und Glauben Halt fand.

„Eine der erschütterndsten Erfahrungen meines Erwachsenenlebens war meine sieben Jahre lange Reise durch die Krebsbehandlung und schließlich in die Remission“, erklärte Mustaine in einem Statement. „Diese Geschichte ist weit mehr als nur: ‚Geh zum Arzt, lass dich diagnostizieren, lass dich behandeln und leb hoffentlich glücklich bis ans Ende.‘ Es war eine Reise, auf der ich mich selbst gerettet habe, am Leben geblieben bin, meine Familie zusammengehalten und durch all das hindurch weiter Musik gemacht habe.“

Megadeths letztes Kapitel

Sechs Jahre nach der ersten Diagnose hat Mustaine nichts von seiner Entschlossenheit eingebüßt. Im Januar veröffentlichte Megadeth ihr 17. Album „Megadeth“, das auf Anhieb auf Platz eins der Billboard 200 einstieg. Das Album enthält Megadeths Cover von Metallicas „Ride the Lightning“ – einem Song, an dem Mustaine als Co-Autor beteiligt war – sowie die punkige Single „I Don’t Care“.

Mustaine hat angekündigt, dass dieses Album Megadeths letztes sein wird. „Nach 40 Jahren Megadeth-Musik und Shows rund um die Welt bin ich in diesem Moment nichts als dankbar“, sagte er über den Nummer-eins-Einstieg. „Zu erfahren, dass unser letztes Megadeth-Album gleichzeitig unser erstes auf Platz eins ist, bestätigt mir nur noch mehr, dass ich auf dem Höhepunkt abtreten will.“

„‚In My Darkest Hour‘ zeigt Dave Mustaine so offen, verletzlich und authentisch wie nie zuvor“, sagte Ben Schafer, Executive Editor beim Verlag Da Capo. „Mit schonungsloser Ehrlichkeit und tiefer Reflexion spricht er über die universelle menschliche Erfahrung, einer schweren Krankheit ins Auge zu blicken – und darüber, wie sie einen Menschen, seine Familie und Freunde sowie das Verhältnis zur eigenen Kreativität verändert.“