Dave Mustaine: Metallica haben „Enter Sandman“ geklaut

Der alte Konflikt lebt weiter: Mustaine über seine Vergangenheit bei Metallica

Dave Mustaine, Gründer und Frontmann der Thrash-Metal-Band Megadeth, hat in einem neuen Interview mit „The Shawn Ryan Show“ erneut schwere Vorwürfe gegen seine ehemaligen Bandkollegen von Metallica erhoben. Dabei geht es um nicht weniger als einen ihrer größten Hits: Enter Sandman. Laut Mustaine sollen James Hetfield und Co. die Gitarrenlinie des Songs von einer anderen Band übernommen haben. Ohne Anerkennung, geschweige denn rechtliche Klärung.

„Ich habe immer darauf geachtet, nie zu sagen, dass ich bei Metallica ausgestiegen bin“, erklärte Mustaine im Gespräch. „Ich will, dass die Leute wissen, dass ich ungerecht behandelt und rausgeworfen wurde. Und dass es mir damals völlig egal war.“

Der Kern der Anschuldigung: Ist „Enter Sandman“ ein Plagiat?

Im weiteren Verlauf des Interviews bringt Mustaine einen provokanten Vergleich ins Spiel: „Wir sind vielleicht nicht so groß wie sie. Aber schaut euch mal deren größten Song an. „Enter Sandman“. Sucht nach der Band Excel und deren Song, ich glaube, er heißt Into the Unknown. Ziemlich ähnlich.“

Gemeint war jedoch der Song „Tapping Into the Emotional Void“, der 1989 auf dem zweiten Album „The Joke’s on You“ der Band Excel erschien. Der Anfang des Tracks weist tatsächlich auffällige Ähnlichkeiten zum Intro von Enter Sandman auf. Sowohl im Gitarrenriff als auch im tomlastigen Schlagzeugspiel, das an Lars Ulrich erinnert.

Kein Einzelfall? Ähnliche Diskussionen in der Metal-Welt

In der Metal-Szene sind Plagiatsvorwürfe kein seltenes Thema. Doch wenn eine prominente Figur wie Dave Mustaine sie äußert, schlägt das besonders hohe Wellen. Es ist kein Geheimnis, dass das Verhältnis zwischen Mustaine und Metallica seit seinem Rauswurf 1983 von Spannungen geprägt ist. Dennoch sorgen solche Aussagen für neuen Zündstoff.

Fans können sich selbst ein Bild machen. Wer beide Songs – „Enter Sandman“ von Metallica und „Tapping Into the Emotional Void“ von Excel – vergleicht, wird zumindest eine gewisse musikalische Verwandtschaft nicht leugnen können.

Musikgeschichte oder musikalischer Diebstahl?

Ob es sich bei den Ähnlichkeiten tatsächlich um bewusste Kopie oder bloßen Zufall handelt, bleibt offen. Klar ist: Dave Mustaine nutzt jede Gelegenheit, seine Sicht der Dinge zu schildern – und die Vergangenheit mit Metallica bleibt ein nie endender Quell für Debatten in der Thrash-Metal-Gemeinde.