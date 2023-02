David Bowie: Archiv mit 80.000 Stücken an V&A-Museum übergeben

Dieses Bild von Mick Rock ist in dem Bildband The Rise of David Bowie, 1972–1973 zu finden

David Bowies Archiv ist dem britischen Victoria & Albert Museum geschenkt worden. Es umfasst über 80.000 Gegenstände aus dem Nachlass des Musikers. Darunter befinden sich Briefe und Songtexte, Fotos, Musikpreise, Kostüme und Instrumente sowie Bühnenbilder.

Darüber hinaus umfasse der Fundus laut V&A Museum „intime Schriften, Gedankengänge und unrealisierte Projekte, von denen die meisten noch nie zuvor öffentlich zu sehen waren“. Manche Objekte waren von 2013 bis 2018 Teil der Wanderausstellung „David Bowie Is“, wie unter anderem der bunt gestreifte Ziggy-Stardust-Overall und der Union-Jack-Mantel, den der Musiker auf dem Cover von „Earthling“ trug.

Ab 2025 sind die Ausstellungsstücke im David Bowie Centre for the Study of Performing Arts im Londoner Stadtteil Stratford zu sehen. Sie sollen eine inspirierende „Quelle für die Bowies von morgen“ werden, so Museumsdirektor Tristram Hunt. Dafür wird eigens ein neues Gebäude auf dem ehemaligen Gelände der Olympischen Spiele 2012 errichtet. Das Projekt wird durch eine Spende der Blavatnik Family Foundation und der Warner Music Group in Höhe von 10 Millionen Pfund realisiert.