Das nennt man stilsicher: David Byrne läutete das neue Jahr ein, indem er mit Miley Cyrus eine unterhaltsame und hübsch getanzte Fassung von David Bowies „Let’s Dance“ zelebrierte.

Cyrus hatte Byrne in ihr Silvester-Special eingeladen, das inzwischen zur guten TV-Tradition geworden ist. Dieses Jahr moderierte es die Sängerin mit ihrer legendären Kollegin und Patentante Dolly Parton. Die 30-Jährige sang aber nicht nur den Bowie-Klassiker mit dem ehemaligen Sänger der Talking Heads, sondern auch seinen „American Utopia“-Song „Everybody’s Coming To My House“. Auf der gleichnamigen Tour zu seinem Album hatte Byrne eine faszinierende Performance-Show gestaltet, in der er als Hauptprotagonist auch zu faszinierenden Tanzeinlagen ansetzte. Wer es nicht live sehen konnte, kann sich in der von Spike Lee inszenierten Kinofassung davon überzeugen.

Oscar für David Byrne?

Byrne könnte gemeinsam mit Mitski in diesem Jahr einen Oscar für den besten Filmsong gewinnen. Deren Duett „This Is A Life“ – zu hören in dem Film „Niemals, selten, manchmal, immer“ – steht derzeit auf der Shortlist für die Nominierungen der kommenden Verleihung der Academy Awards. Einen Goldjungen besitzt der Musiker allerdings schon: 1988 gab es einen Oscar für seine Filmmusik zu „Der letzte Kaiser“.

Neuer Song von Miley Cyrus: „Flowers“

Während der zweistündigen Sendung trat Miley Cyrus übrigens auch mit Parton, Sia, Paris Hilton, Fletcher und Swae Lee auf. Darüber hinaus kündigte sie ihre neue Single namens “Flowers” an, die am 13. Januar erscheinen soll.