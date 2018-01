Zu David Bowies 71. Geburtstag hören: Demo von „Let’s Dance“ erstveröffentlicht

Am heutigen Montag (8. Januar) wäre David Bowie 71 Jahre alt geworden. Anlässlich des Geburtstags wurde nun ein Demo der „Let’s Dance“-Aufnahme veröffentlicht. Song und gleichnamiges Album feiern in diesem Jahr ihr 35. Jubiläum, außerdem dürfte im Herbst Teil vier der großen Bowie-Boxset-Retrospektive erscheinen, die 1983 ansetzen wird (in Anlehnung an die Betitelungen, die aus Bowie-Songzitaten stammen, schlagen wir diesmal „Put On Your Red Shoes“ vor oder „Of God And Men“).

101. "Zion" aka "Lad In Vain". Bowie gehört zu den Musikern, die sicherstellen, dass ihr bestes Material auf den Alben erscheint, keine B-Seite wird – aber auf jeden Fall veröffentlicht wird. Hier hatte er wohl nicht aufgepasst, denn "Zion" fristet bis heute ein Dasein als Outtake. Das überwiegend instrumentale Stück ist der perfekte Showcase für Mick Ronson, der ohne Bowies Stimme im Nacken zu brachialer Höchstform aufläuft, konterkariert mit einem psychedelischen Motiv, das wie eine Ruhepause wirkt. (aus den "Aladdin Sane"-Sessions, 1973). SN  Fotostrecke: Die 101 besten Songs von David Bowie

Diese frühe „Let’s Dance“-Fassung jedenfalls könnte auf dieser Box enthalten sein. Sie ist auch deshalb bemerkenswert, weil sie noch nicht den berühmten Fettschlagzeug-Sound des Produzenten Nile Rodgers aufweist, sich jedoch schon von der ganz frühen Version, dem Akustikgitarren-Flamenco, entfernt hat.

„That’s it, that’s it! Got it, got it!“, ruft Bowie am Ende er Aufnahme. Ein Klassiker wird geboren – die finale Fassung wurde 1983 sein letzter Nummer-eins-Hit in den USA: