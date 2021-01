David Bowie: Musical „Lazarus“ im Stream sehen

Da hat sich die Münzprägeanstalt aber einen großen Aufwand gemacht: Um das Andenken von David Bowie zu feiern, schossen sie eine Ganz besondere Münze in die Stratosphäre.

„There’s a starman waiting in the sky / He’d like to come and meet us / But he thinks he’d blow our minds“ sang David Bowie im Jahr 1972 auf seinem Album „The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars“. Seine Faszination für das Weltall war jedoch schon seit dem Beginn seiner Karriere ausgeprägt; man denke nur an Bowies ersten Hit „Space Oddity“ aus dem Jahr 1969 – dem Jahr der Mondlandung. Wie relevant das All für den im Jahr 2016 verstorbenen Musiker war, weiß auch die britische Münzprägeanstalt „Royal Mint“ und schickte als Andenken an…