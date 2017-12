David Byrne kündigt aufwändigste Tour seit Talking-Heads-Zeiten an

„Ich bin sehr aufgeregt“, schrieb David Byrne am Dienstag (12. Dezember) auf Twitter, um seine kommende Tour für 2018 anzukündigen. „Dies ist die ehrgeizigste Show, die ich seit den Konzerten konzipiert habe, die für Stop Making Sense gefilmt wurden.“

Weiterlesen Der beste Konzertfilm aller Zeiten: „Stop Making Sense“ von Jonathan Demme Mit „Stop Making Sense“ setzte Regisseur Jonathan Demme den Talking Heads ein Denkmal und definierte für die Ewigkeit, mit wie wenig Mitteln Musik filmisch inszeniert werden kann. Ganze neun Jahre stand David Byrne nicht mehr solo auf der Bühne, um seine eigenen Songs und auch die der Talking Heads zu zelebrieren. Im kommenden Jahr ändert sich das! Der Sänger wird nach Angaben des Tourveranstalters eine kleine Anzahl von exklusiven Gigs in Amerika spielen – aber auch auf europäischen Festivals. Dabei sind das Roskilde in Dänemark und das Inmusic Festival in Zagreb (Kroatien). Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist indes nicht vorgesehen.

David Byrne plant anspruchsvolles Bühnen-Konzept

Byrne deutete in dem sozialen Netzwerk an, neue Lieder zu spielen, aber auch einige „bekanntere Sachen“. Ein aufwändiges Aufführungskonzept wird die Musik begleiten. Konkret sagte der 65-Jährige „Brooklyn Vegan, dass die Bühne völlig transparent sein soll und die Musiker mit ihren Instrumenten jederzeit mobil sein werden. „Wenn wir die Monitore in unseren Ohren haben könnten, die Amps abseits der Bühne und die Lichter hoch oben, dann hätten wir die Möglichkeit eines völlig leeren Raumes.“

Zuletzt war David Byrne 2013 gemeinsam mit der Sängerin St. Vincent unterwegs, um ihre gemeinsame Platte „Love This Giant“ live zu präsentieren.