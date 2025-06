Talking Heads: Eine andere Art der Reunion (oder auch nicht …)

Vor fünfzig Jahren traten die Talking Heads zum ersten Mal auf, als Vorband der Ramones im legendären CBGB. In den folgenden Jahrzehnten wurden sie zu einer der einflussreichsten Art-Rock-Bands der Musikgeschichte und hinterließen ihren Fans zahlreiche ikonische Songs. Heute feiern sie ihr Jubiläum, indem sie an einen ganz bestimmten Klassiker erinnern: Sie haben ein Musikvideo zu „Psycho Killer“ veröffentlicht, dem ersten Lied, das sie jemals als Band geschrieben haben. Damit scheint sich die Hoffnung auf eine Reunion der Band, angefeuert durch einen kryptischen Insta-Post, jedoch zerschlagen zu haben.

Ein neues Musikvideo für einen alten Klassiker

„Psycho Killer“ erschien 1977 auf dem Album „Talking Heads: 77“, bekam aber nie ein Musikvideo – bis jetzt. Die neu veröffentlichten Bilder wurden von Mike Mills inszeniert und zeigen Schauspielerin Saoirse Ronan, die eine ganze Bandbreite an Emotionen durchlebt, bevor sie schließlich ein wenig die Kontrolle verliert.

„Dieses Video macht den Song noch besser“, sagte die Band in einem Statement. „Wir lieben, was dieses Video nicht ist – es ist nicht wörtlich, unheimlich, blutig, körperlich gewalttätig oder vorhersehbar.“ Anlässlich des Jubiläums hat die Band außerdem eine Super-Deluxe-Edition ihres Albums „More Songs About Buildings and Food“ angekündigt.

Neuauflage von „Talking Heads: 77“ mit Archivmaterial

Im vergangenen September veröffentlichte die Talking Heads eine akustische Version des Songs, die vor fast fünf Jahrzehnten zusammen mit dem verstorbenen Musiker Arthur Russell aufgenommen wurde. „Wir kannten den Cellisten und Singer-Songwriter Arthur Russell aus der Downtown-Szene. Er starb früh an AIDS, und zu Lebzeiten veröffentlichte er sehr unterschiedliche Platten“, erklärte David Byrne damals in einem

Diese akustische Version von „Psycho Killer“ ist Teil einer Neuauflage von „Talking Heads: 77“, die im November erschienen ist und zahlreiche bisher unveröffentlichte Aufnahmen aus dem Archiv der Band enthält.