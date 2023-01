David Crosby im Alter von 81 Jahren gestorben

David Crosby, Mitbegründer der Byrds und von Crosby, Stills & Nash (später Crosby, Stills, Nash & Young) ist laut „Variety“ mit 81 Jahren gestorben. Seine Frau gab gegenüber dem Magazin eine Erklärung ab, in der es heißt: „Wir sind sehr traurig, dass unser geliebter David (Croz) Crosby nach langer Krankheit verstorben ist. Er war umgeben von seiner Frau und Seelenverwandten Jan sowie Sohn Django.“

„Obwohl er nicht mehr unter uns weilt, werden seine Menschlichkeit und seine gütige Seele uns weiterhin leiten und inspirieren“, heißt es in dem Statement weiter. „Sein Vermächtnis wird durch seine legendäre Musik weiterleben. Frieden, Liebe und Harmonie für alle, die David kannten und für alle, die er berührt hat. Wir werden ihn schmerzlich vermissen. In dieser Zeit bitten wir respektvoll und freundlich um Privatsphäre, während wir trauern und versuchen, mit unserem tiefen Verlust fertig zu werden. Vielen Dank für die Liebe und die Gebete.“

David Crosby prägte das Folkrock-Genre

Gemeinsam mit Roger McGuinn, Chris Hillman, Gene Clark und Michael Clarke hatte Crosby zwischen 1964 und 1967 den Folkrock in und um Los Angeles maßgeblich mitgeprägt. Später gründete er gemeinsam mit Stephen Stills von Buffalo Springfield und Graham Nash von den Hollies eine der bekanntesten Supergroups aller Zeiten. Mit beiden Bands schaffte es Crosby in die Rock and Roll Hall of Fame.

Das Debütalbum von Crosby, Stills & Nash wurde 1968 mit Platin ausgezeichnet – später ließ sich auch Neil Young von der Konstellation überzeugen und stieg in die Band ein. In den Siebzigern löste sich die Gruppe auf, dennoch lebten sich Nash und Crosby deshalb nicht auseinander und führten ihre gemeinsame musikalische Karriere fort.

Seinen letzten Solo-Release feierte David Crosby 2014 – damals erschien „Croz“. Neben Sohn Django hinterlässt der Musiker seinen Sohn James Raymond sowie seine beiden Töchter Erika und Donovan.