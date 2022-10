Im Folkrock kommt man an David Crosby nicht vorbei, mit Heavy Metal kann der Mitgründer von The Byrds und Crosby, Stills & Nash aber anscheinend wenig anfangen. Als ein befreundeter Gitarrist auf Twitter von einem Iron-Maiden-Konzert schwärmte, nannte Crosby die Musik der Band schlicht „Krach“. Daraus entstand eine lebhafte Debatte, in die sich auch Testament-Gitarrist Alex Skolnick einmischte.

Es begann mit einem Tweet vom Fingerstyle-Gitarristen Vin Downes, der von einem Iron-Maiden-Konzert berichtete. „Ich kann nicht beschreiben, wie viel Spaß es gemacht hat. Mein innerer Metalhead lächelt immer noch“, schrieb Downes. „Sie sind so tight wie immer und spielen eine wunderbare Show“. Crosby antwortete darauf: „Ich finde es so seltsam, dass du diesen Krach magst.“

Alex Skolnick, Gitarrist bei der Thrash-Metal-Band Testament, mischte sich daraufhin ein. „David, man muss es live erleben. Die Energie ist ansteckend“, schrieb er. „Lass dich von Vin Downes zu irgendwann einem ihrer Konzerte mitschleppen. Du könntest überrascht werden!“

David, it has to be experienced live. The energy is contagious. Let @vindownes drag you to one of their shows sometime. You might be surprised! 🤷 — Alex Skolnick (@AlexSkolnick) October 23, 2022

Vin Downes selbst war von dem Seitenhieb anscheinend nicht beleidigt: „Hahaha, ich weiß… nicht dein Fall, aber es ist die Musik, die mich überhaupt erst dazu gebracht hat, Gitarre spielen und Musik schreiben zu wollen“, antwortete er. „Also wären wir ohne Heavy Metal keine Freunde!“

Hahahaha. I know…not your cup of tea, but it’s the music that made me want to play guitar and write music in the first place. So, if it wasn’t for heavy metal, we wouldn’t be friends! https://t.co/UKGbXDYIvV — vin downes (@vindownes) October 23, 2022

Auch Skolnick bemühte sich um eine faire Debatte. Als ein Metalfan Crosby „den dritttalentiertesten in einem Viergespann von Versagern“ nannte, verteidigte Skolnick den Musiker. „Unnötig. Wir müssen seiner Meinung über Heavy Metal (die nicht neu ist) nicht zustimmen, aber können immer noch respektieren, dass er ein außerordentlicher Musiker ist“, schrieb Skolnick. „Croz‘ jüngste Werke sind erstklassig. Ich kennen kein anderes ‚Viergespann‘ von Kerlen, die auf diesem Level Musik machen.“

Uncalled for. We can disagree with his opinions on heavy metal (which are nothing new) but still respect he’s an extraordinary musician. Had issues, sure, but pulled it together. Croz’s recent work is top notch. I’m not aware of other “foursome” guys doing new music on that level — Alex Skolnick (@AlexSkolnick) October 23, 2022

