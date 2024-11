David Gilmour arbeitet bereits am nächsten Album

„Luck And Strange“ war für David Gilmour ein Triumph. Die erste Solo-Platte nach neun Jahren Pause stieß in den Charts direkt auf Platz eins vor. Das schreit nach mehr. Und das ehemalige Mitglied von Pink Floyd scheint auch Blut geleckt zu haben.

„Ich werde definitiv im neuen Jahr damit weitermachen“, sagte der Musiker „Ultimate Classic Rock“ in einem Interview vor dem Start der „Luck And Strange“-Tour. „Eigentlich arbeite ich die ganze Zeit, ein bisschen. Ich bin in meinem Studio und außerhalb meines Studios und stelle Dinge zusammen, aber alles ist sehr dem Zufall überlassen.“

Irgendwann komme der Punkt, an dem man erkennt, „genug im Kasten zu haben, um eine Entscheidung zu treffen“, verdeutlichte Gilmour den Kreativprozess. Dann würde ein Team zusammengestellt und die Ideen würden zu Songs.

David Gilmour erarbeitete Songs mit Rick Wright

Der 78-Jährige setzt dabei nicht nur auf gegenwärtige Inspiration, sondern verarbeitet auch Material aus der Vergangenheit. Der Titeltrack von „Luck And Strange“ entstand so etwa bei einer „Barn Jam“-Session im Januar 2007, als der Gitarrist 2006 gerade eine Tour abschloss. Damals nahm er mit Pink-Floyd-Bandkollegen Richard Wright zahlreiche Demos auf, bevor dieser 2008 starb.

Diese Sessions müssen sehr produktiv gewesen sein. Es gäbe noch „30 bis 40 andere Stücke“ von den Aufnahmen in der Scheune, betonte Gilmour gegenüber „Ultimate Classic Rock“. Unterstützung für die Reifung der Tracks bekam er von seiner Frau Polly Samson, die erneut als Texterin beteiligt war und den Großteil der Lyrics schrieb.

Vor allem in Deutschland erfreut sich der Musiker einer großen Beliebtheit. Auch die Vorgängeralben Alben „Rattle That Lock“ (2015) und „On an Island“ (2006) kletterten bis in die Top 5 der Charts.