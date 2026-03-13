David Gilmours „Black Strat“ für 12,1 Millionen versteigert – teuerste Gitarre der Geschichte

David Gilmours „Black Strat“ ist am Donnerstag bei der Christie’s-Auktion der Jim-Irsay-Sammlung in New York für 12,1 Millionen Dollar unter den Hammer gekommen. Der Verkauf markiert einen neuen Weltrekord für die teuerste je versteigerte Gitarre – und übertrifft damit den bisherigen Spitzenwert von 6 Millionen Dollar, den 2020 die akustische Martin D-18E von 1959 erzielt hatte, auf der Kurt Cobain bei Nirvanas legendärem „MTV Unplugged“-Auftritt gespielt hatte.

Die Gitarre war ein zentrales Instrument bei den Aufnahmen zu einigen der bedeutendsten Pink-Floyd-Alben: „The Dark Side of the Moon“ (1973), „Wish You Were Here“ (1975), „Animals“ (1977) und „The Wall“ (1979). Gilmour griff darauf unter anderem für „Money“, „Shine on You Crazy Diamond“ und sein Solo auf „Comfortably Numb“ zurück. Vor der Auktion war das Instrument auf einen Erlös von 2 bis 4 Millionen Dollar taxiert worden.

Jerry Garcias Gitarre „Tiger“, ein Einzelstück des Gitarrenbauers Doug Irwin, brachte 10 Millionen Dollar ein. Garcia spielte das Instrument von 1979 bis 1989 – und zuletzt beim finalen Auftritt der Grateful Dead am 9. Juli 1995 im Chicagoer Soldier Field. Der Schätzwert hatte bei lediglich 1 bis 2 Millionen Dollar gelegen.

Rekordverdächtige Versteigerung

Christie’s „The Jim Irsay Collection“ läuft vom 3. bis zum 17. März. Die genannten Gitarren wurden am Donnerstag im Rahmen der Live-Auktion „The Jim Irsay Collection: Icons of Popular Culture“ versteigert. Die gesamte Verkaufsserie wird als „eine der größten je zusammengetragenen Memorabilia-Sammlungen“ angepriesen, die der verstorbene Philanthrop, leidenschaftliche Musikliebhaber und Eigentümer sowie CEO der Indianapolis Colts über Jahrzehnte hinweg zusammengetragen habe. Ein Teil der Erlöse soll karitativen Zwecken zugutekommen, die Jim Irsay zu Lebzeiten unterstützt hat.

Irsay hatte die Black Strat im Juni 2019 selbst bei Christie’s für kolportierte 5,245 Millionen Dollar ersteigert – damals ebenfalls ein neuer Gitarren-Weltrekord.