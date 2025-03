David Hasselhoff nach Tod von Ex-Frau wieder aufgetaucht

David Hasselhoff wurde am Montag (17. März) zum ersten Mal gesichtet, nachdem sich seine Ex-Frau das Leben genommen hat. Der Schauspieler war bei einem Spaziergang mit einem Freund in der kalifornischen Stadt Calabasas unterwegs, wie „TMZ“ berichtete.

Das Promi-Portal zeigte auch Fotos des 72-Jährigen, der ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Hose, dazu eine blaue Baseballmütze. Hasselhoff zeigte sich nach dem Suizid der Mutter seiner beiden Kinder tief betroffen.

Der „Baywatch“-Star bat noch am Tag, als bekannt wurde, dass Pamela im Alter von 62 Jahren mit einer Schusswunde am Kopf tot aufgefunden wurde, um Rücksichtnahme.

David Hasselhoff trauert

„Unsere Familie ist zutiefst betrübt über den kürzlichen Tod von Pamela Hasselhoff. Wir sind dankbar für die vielen Liebesbekundungen und die Unterstützung in dieser schwierigen Zeit, aber wir bitten um Privatsphäre, während wir trauern und durch diese schwierige Zeit navigieren“, schrieb der Schauspieler in den sozialen Medien.

David Hasselhoff und und Pamela Bach-Hasselhoff hatten sich 1985 während des Drehs einer „Knight Rider“-Folge kennengelernt und heirateten vier Jahre später im Jahr 1989. 2006 ließen sie sich scheiden. Die Trennung gestaltete sich als schwierig. Dennoch sagte Hasselhoff damals: „Wir haben zwei wundervolle Töchter. Dafür werde ich sie immer lieben.“ In der Folge stritten beide allerdings jahrelang um Unterhaltszahlungen.

Mehr zum Thema Pamela Bach-Hasselhoff: Was passiert mit ihrem Haus?

Während die Familie noch trauert, geht es bereits um die ersten Erbangelegenheiten. Zuletzt wurde bekannt, dass nicht ganz klar ist, was mit dem Haus von Pamela Bach-Hasselhoff passieren wird. Ein Testament oder Ähnliches hatte die Schauspielerin nicht hinterlassen. Wie es heißt, hätten die beiden Töchter unterschiedliche Ansichten, was mit dem Anwesen in Los Angeles (Wert: 850.000 Dollar ) passieren soll.