Pamela Bach-Hasselhoff: Was passiert mit ihrem Haus?

Pamela Bach-Haselhoff war lange mit David Hasselhoff zusammen. Aus ihrer Ehe stammen auch die beiden Töchter Taylor-Ann und Hayley. Die ältere der beiden, Taylor-Ann, verwaltet „Bild“ zufolge den Nachlass ihrer Mutter. Dies beinhaltet auch Pamelas Haus in Los Angeles, das einen Wert von 850.000 Dollar (circa 785.000 Euro) haben soll.

Ein Testament oder Ähnliches hatte die Schauspielerin nicht hinterlassen, was unter anderem den Umgang mit dem Haus komplizierter machen könnte. Die beiden Schwestern sollen diesbezüglich unterschiedliche Wünsche haben. Angeblich möchte Hayley das Grundstück schnellstmöglich verkaufen. Taylor-Ann, die von Beruf her Maklerin ist, sieht das eher nicht als den nächsten Schritt. Nach Informationen von „Bild“ liegt die Entscheidung bei ihr.

Herzzerreißende Worte

Obwohl die Schwestern nicht immer ein enges Verhältnis zueinander gehabt haben sollen, scheint es, als wären sie in dieser schwierigen Zeit füreinander da. Laut „Gala“ hat sich Taylor in ihrer Instagram-Story bezüglich der jüngsten Ereignisse zu Wort gemeldet.

Neben zahlreichen Erinnerungsbildern schrieb die 34-Jährige: „Ich würde alles auf der Welt dafür geben, dich noch einmal zu umarmen, mein ewiger Engel. Du bist meine beste Freundin, mein ganzes Herz, mein Ein und Alles.“ Außerdem versprach sie, ihre jüngere Schwester Hayley „für immer zu beschützen“.

Trauer um Pamela Bach-Hasselhoff

Auch David Hasselhoff hatte sich in den vergangenen Tagen zu Wort gemeldet und bat angesichts der tragischen Nachricht um einen Moment der Ruhe: „Unsere Familie ist zutiefst betrübt über den kürzlichen Tod von Pamela Hasselhoff. Wir sind dankbar für die vielen Liebesbekundungen und die Unterstützung in dieser schwierigen Zeit, aber wir bitten um Privatsphäre, während wir trauern und durch diese schwierige Zeit navigieren.“

Pamela Bach-Hasselhoff wurde am 5. März tot in ihrem Haus in den Hollywood Hills aufgefunden. Polizeiberichten zufolge handelte es sich um Suizid.