Sie war die Ex-Frau von David Hasselhoff: Pamela Bach ist tot

Pamela Bach wurde am Mittwoch (5. März) tot aufgefunden, die Polizei ermittelt. Ihr Ex-Mann David Hasselhoff hat bereits in einem Statement auf die traurige Nachricht reagiert.

Nachdem eine bewusstlose Frau gemeldet worden war, fuhren Rettungssanitäter:innen zu Pamela Bachs Haus. Und wie eine Nachbarin berichtete, war auch Pamelas Tochter Hayley dabei, als die Rettungssanitäter:innen Pamela Bach für tot erklärten. Die Todesursache steht nicht noch nicht offiziell fest, jedoch berichtete „Bild“ bereits von einem möglichen Suizid.

Wie David Hasselhoff reagierte

David Hasselhoff bittet angesichts der tragischen Nachricht um einen Moment der Ruhe: „Unsere Familie ist zutiefst betrübt über den kürzlichen Tod von Pamela Hasselhoff. Wir sind dankbar für die vielen Liebesbekundungen und die Unterstützung in dieser schwierigen Zeit, aber wir bitten um Privatsphäre, während wir trauern und durch diese schwierige Zeit navigieren.“

Pamela Bach und David Hasselhoff hatten sich 1985 während des Drehs einer „Knight Rider“-Folge kennengelernt. Sie heirateten vier Jahre später und wurden Eltern zweier Kinder. 2006 ließen sie sich scheiden. David Hasselhoff kommentierte die Scheidung mit: „Wir haben zwei wundervolle Töchter. Dafür werde ich sie immer lieben.“

Wie Pamela Bach auf Instagram auftrat

Pamela Bach postete zuletzt am 1. Januar. In dem Post erklärte sie, wie sehr sie sich auf das neue Jahr freue. Besonders auf Zeit mit ihrer neugeborenen Enkelin London. „Watching her grow and seeing her smile light up my world is truly the greatest blessing.“ (zu Deutsch: „Zu sehen, wie sie heranwächst und wie ihr Lächeln meine Welt erleuchtet, ist wirklich der größte Segen.“)

Ihr Neujahrs-Post

Und nicht nur zum neuen Jahr sondern auch zu Weihnachten hat sie einen Beitrag gepostet, indem sie sich über die Zeit mit ihren Töchtern, ihrer Enkelin und ihrem Schwager freute.

Ihren Instagram-Kanal hat sie fröhlich und nahbar gestaltet. Nicht etwa posh mit Editorial-Fotos sondern Gruppenfotos mit Freunden und ihren Töchtern. Und in den Bildunterschriften verwies sie auf die tolle Zeit, die sie miteinander verbrachten. Auch ein Katzenvideo mit „positive Vibes only“ ist dabei.