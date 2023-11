Matthew Perry: Erbt seine Mutter sein Millionen-Vermögen?

Matthew Perrys Vermögen wird auf etwa 120 Millionen Dollar geschätzt. Neuen Informationen zufolge setzt sich diese Summe aus verschiedenen Quellen zusammen, darunter Immobilien, Tantiemen aus „Friends“-Ausstrahlungen und Einnahmen aus Buchverkäufen seiner Memoiren.

Derzeit wird auch spekuliert, wer das Vermögen von Matthew Perry erben wird. Da er keine Kinder hatte und unverheiratet war, steht seine enge Beziehung zu seiner Mutter im Fokus. Es wird US-Medien zufolge erwartet, dass sie einen erheblichen Teil des Vermögens erben wird.

Eine Million Dollar pro „Friends“-Folge

Matthew Perry hatte sein Leben lang mit persönlichen Dämonen zu kämpfen, wie er seine Alkohol- und Drogensucht in seinen Memoiren „Friends, Lovers and the Big Terrible Thing“ bezeichnete. Dennoch hatte der 54-jährige Schauspieler keine finanziellen Probleme. Einer neuen Aufschlüsselung des britischen „hellomagazine“ zufolge erhielt er nämlich, ebenso wie seine Co-Stars, eine Million US-Dollar (849.000 Euro) pro „Friends“-Folge und gehörte somit in seinen guten Zeiten zu den bestbezahlten Schauspieler:innen weltweit.

Lebenslang Tantiemen

Gemäß Informationen des britischen Magazins scheint Matthew Perry selbst nach Ende der beliebten Sitcom weiterhin daran verdient und so bis zu seinem Tod jährlich 20 Millionen US-Dollar (etwa 19 Millionen Euro) eingefahren zu haben – allein durch Tantiemen aus der Serie.

Millionen durch „Friends“-Revival

Eine weitere Einnahmequelle für den Cast soll schließlich das „Revival“ gewesen sein. Im Jahr 2021 feierte der 90-minütige Film mit Originalbesetzung seine Veröffentlichung. Und auch hier verdienten alle wieder: Jeder von ihnen soll in etwa 2,5 Millionen US-Dollar erhalten haben, was etwa 2,3 Millionen Euro entspricht.

Weitere große Einnahmen durch Immobilien und Werbedeals

Perry hatte außerdem eine erfolgreiche Immobilienkarriere, da er Wohnungen und Häuser verkauft und gewinnbringend verkauft haben soll.

Wie Matthew Perry in Erinnerung bleiben möchte

„Wenn ich sterbe, weiß ich, dass die Leute über Friends, Friends, Friends reden werden“, schrieb Perry in seinen Memoiren „Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir.“

„Und ich bin froh darüber, denn ich habe solide Arbeit als Schauspieler geleistet und den Leuten viele Gelegenheiten gegeben, sich über meine Kämpfe im Internet lustig zu machen. Aber wenn ich sterbe, wäre es schön, wenn meine so genannten Errungenschaften weit hinter den Dingen, die ich getan habe, um anderen Menschen zu helfen, aufgeführt würden. Ich weiß, dass das nicht passieren wird, aber es wäre schön.“

Über sein Buch hatte Perry damals hier in folgendem Interview mit der „LA Times“ noch gesprochen:

