Super-Bowl-Spot: Jennifer Aniston und David Schwimmer wiedervereint

Mit einem lustigen Sketch hat Uber Eats seinen 60-sekündigen Super-Bowl-Werbespot gefüllt. Dafür hat der Bring-Dienst einige Stars engagiert. Neben den Beckhams auch dabei: die „Friends“-Stars Jennifer Aniston und David Schwimmer.

Die Prämisse der Werbung: Um sich daran zu erinnern, was alles geliefert werden kann, muss etwas anderes vergessen werden. So sieht man in dem Clip wie diverse Promis nach ihrer Uber-Eats-Bestellung Dinge oder Erinnerungen aus ihrem Leben mit einem Mal entfallen. David und Victoria Beckham versuchen zum Beispiel den Namen der Band herauszufinden, in der sie einst war: „Erinnerst du dich daran, als du eine ‚Pepper Lady‘ warst?“, fragt der Fußballer seine Frau. „Posh Spice“-Victoria antwortet verwirrt: „War’s nicht eher die ‚Cinnamon Sisters‘?“

„Kennen wir uns?“