Rod Stewart: „Ich weiß, dass meine Tage gezählt sind“

Im Januar 2025 wird Rod Stewart die 80 knacken. Die Annäherung an seinen runden Geburtstag lässt den bislang 79-Jährigen realisieren, dass er nicht mehr ewig leben wird. Angst vor dem Tod habe der Sänger allerdings nicht.

Die Veränderungen mit dem Alter

In einem Interview mit „The Sun“ sprach Rod Stewart darüber, demnächst in den 80er-Club einzutreten. Dazu erklärte er: „Ich bin mir bewusst, dass meine Tage gezählt sind, aber ich habe keine Angst. Wir müssen alle irgendwann sterben, also sitzen wir alle im selben Boot“.

Zwar setze sich der Sänger nun mit der Endlichkeit des Lebens auseinander, doch scheint es bei ihm eher zur Wertschätzung der kommenden Jahre zu führen: „Ich werde die letzten paar Jahre so gut wie möglich genießen. Ich sage ein paar – wahrscheinlich noch 15. Das kann ich locker schaffen.“

Das ist allerdings nicht Stewarts einzige Einsicht, wenn es ums Alter geht. Auch seine Stimme halte nicht mehr dieselbe Belastung aus wie früher: „Ich bin nicht mehr so wie in den 70er- und 80er-Jahren, ich kann nicht die ganze Nacht aufbleiben, mich betrinken und immer noch eine Stimme haben wie damals“. Heutzutage müsse er vor Auftritten seine Stimme schonen, so der Sänger abschließend.

Rod Stewarts Tour 2024

Die Einschränkungen des Alters scheinen ihm tourtechnisch allerdings nichts anzuhaben. 2024 reiste Rod Stewart im Rahmen seiner „One Last Time“-Tour durch Europa und gab im Juni auch Konzerte in Leipzig, Berlin, Hamburg, Köln und München. Dabei sorgte sein Gig am 14. Juni in Leipzig für Schlagzeilen. Dort wurde der Sänger vom Publikum ausgebuht, nachdem er sich gegen Putin und für die Unterstützung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelensky aussprach.

Ab Ende Juli wird Rod Stewart zwölf weitere Gigs in Nordamerika spielen, bis er dann für zwei weitere Shows in Spanien und Dänemark nach Europa zurückkehren wird.