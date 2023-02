De La Souls Rapper David Jolicoeur aka Trugoy the Dove ist tot

David Jude Jolicoeur ist tot. Der Rapper, der in den Achtzigern De La Soul mit gründete und unter seinem Bühnennamen Trugoy the Dove bekannt war, starb am 12. Februar 2023 im Alter von 54 Jahren. Dies berichten diverse US-Medien. Sein Management bestätigte seinen Tod gegenüber „Pitchfork“. Demnach habe Jolicoeur schon seit längerer Zeit an Herzproblemen gelitten. Eine offizielle Todesursache wurde jedoch nicht mitgeteilt.

Jolicoeur wurde am 21. September 1968 geboren. Er gründete De La Soul 1988 in Long Island mit den Rappern. Ihr ein Jahr danach erschienenes Debütalbum 3 FEET HIGH AND RISING gilt als einer der einflussreichsten HipHop-Platten ihrer Zeit. Jolicoeur sprach vor einiger Zeit im Interview mit „Billboard“ über diesen Meilenstein. Er sagte: „Wenn das Album heutzutage veröffentlicht werden würde, würde die HipHop-Welt es nicht kapieren. Es wäre vielen vermutlich zu weich und unausstehlich.“ Weiter befand er: „Heute geht es im HipHop darum, was du trägst, wen du beeindruckst, wieviel Geld du hast, wieviel du ausgibt, und was in der Tasche ist, die du da mit dir rumträgst. Das, was 3 FEET HIGH AND RISING damals bedeutete, würde heutzutage nichts mehr bedeuten.“

De La Soul veröffentlichten in ihrer Karriere neun Studioalben, zuletzt erschien 2016 AND THE ANONYMOUS NOBODY…. Ihre legendären Frühwerke – neben dem Debüt auch dessen Nachfolger DE LA SOUL IS DEAD – waren über Jahre hinweg nicht digital im Stream erhältlich. Anfang März soll sich das ändern, den Anfang machte jüngst ihr Song „Eye Know“.