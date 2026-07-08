Duffy gibt geheimes Konzert in London – ihr erster Live-Auftritt seit 15 Jahren

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Duffy hat bei einem Geheimkonzert in London einen Live-Auftritt hingelegt – ihr erster Headliner-Gig seit fast 15 Jahren.

Die walisische Sängerin stand am Sonntag (5. Juli) im Hoxton Hall auf der Bühne und bescherte einer ausgewählten Gruppe von Fans eine intime Performance mit Klassikern aus ihrem Katalog sowie neuem Material.

Ein Fan, der nach eigenen Angaben dabei war, schwärmte anschließend in sozialen Netzwerken von Duffys stimmlicher Klasse. „Diese Stimme ist unglaublich!“, schrieb er und hob dabei ihre mitreißende Darbietung des Klassikers „Warwick Avenue“ hervor. Den Auftritt hatte Duffy bereits im Juni angekündigt.

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Das Geheimkonzert

„Ich gebe am 5. Juli ein geheimes, intimes Konzert in London, und ich würde mich über nichts mehr freuen, als wenn einige von euch dabei wären“, schrieb sie damals. „Die Kapazität ist sehr begrenzt, wir können also nur wenige auswählen, aber ich freue mich wirklich darauf. Ich werde ein paar neue Songs singen.“ Eine begrenzte Anzahl an Tickets wurde über eine Fan-Verlosung vergeben; der Veranstaltungsort wurde erst am Tag des Konzerts bekanntgegeben.

Das Geheimkonzert ist ein weiterer Schritt von Duffys Rückkehr ins Rampenlicht nach einer langen Auszeit. Im Jahr 2020 sprach sie öffentlich darüber, unter Drogen gesetzt, entführt und sexuell missbraucht worden zu sein – ein Erlebnis, das sie in eine Depression gestürzt und zu ihrem Rückzug aus der Musikbranche geführt habe.

Der Londoner Auftritt folgt zudem auf Andeutungen, dass sie derzeit an einem neuen Studioalbum arbeitet, und auf ihre Bekenntnisse, wie sehr sie sich nach dem musikalischen Wiedersehen mit ihren Fans sehnt.

Rückkehr ins Studio

„Wenn ich nur die richtigen Worte finden könnte, um zu erklären, wie sehr ich euch alle vermisst habe“, schrieb sie im Mai zu einem Foto aus einem Aufnahmestudio auf ihrem Instagram-Account. „Ich arbeite daran, zu euch zurückzukehren.“

Bekanntheit erlangte die Sängerin und Schauspielerin mit ihrem Debütalbum „Rockferry“ im Jahr 2008, das bei den Grammy Awards 2009 als Best Pop Vocal Album ausgezeichnet wurde. Zudem war Duffy für Best New Artist und Best Female Pop Vocal Performance für „Mercy“ nominiert. Ihr bislang letztes Studioalbum, „Endlessly“, erschien 2010.

Disney+ hat angekündigt, dass eine Hulu-Original-Dokumentation über Duffys Leben und Karriere in Arbeit ist.