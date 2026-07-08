Green Days Billie Joe Armstrong frontet Punk-Supergroup zu Ehren der Ramones

The The: Matt Johnson im Interview – ist Deutschland der 51. Staat der USA?

Hans Zimmer im Interview: „Hassenswerte Musik zu schreiben, auch das ist mein Privileg“

Dieses Jahr jährt sich das Debütalbum der Ramones zum 50. Mal. Zum Feiern dieses Punk-Meilensteins findet am 30. August das Official Ramones 50th Anniversary Tribute auf dem Hollywood Forever Cemetery in Los Angeles statt. Den Auftakt macht dabei das Debüt von Cretin Family, einer Punk-Supergroup bestehend aus Green Days Billie Joe Armstrong, Rancids Tim Armstrong, Blink-182s Travis Barker und dem spätzeitlichen Ramones-Bassisten C.J. Ramone. Die Einnahmen der Show kommen der Krebsforschung von Dr. David Agus an der Ellison Institute Research Foundation zugute.

„Der Geist der Ramones lebt in jeder Hinterhof-Punkshow, jedem Punkclub und jedem Festival weiter“, erklärte Billie Joe Armstrong in einem Statement. „Generation für Generation werden Idioten und Sonderlinge zu Ramones-Fans. Kids lassen sich von den Ramones beeinflussen, ohne es überhaupt zu wissen. ¡Viva Ramones!“

In dieselbe Kerbe schlagen Barker („Die Ramones sind der Blueprint. Punk Rock wäre ohne sie nicht das, was er heute ist. Ich bin geehrt, 50 Jahre einer der größten Bands aller Zeiten zu feiern!!!“), Tim Armstrong („Von dem Moment an, als ich die Ramones zum ersten Mal hörte, war Musik nie mehr dieselbe“) und C.J. Ramone („Das wird die größte Ramones-Feier sein, die irgendjemand seit langer Zeit gesehen hat!!!“).

Travolta moderiert den Abend

Das Event wird von John Travolta moderiert und umfasst eine Jubiläumsvorführung von Travoltas Film „Carrie“ aus dem Jahr 1976. Gezeigt wird außerdem sein neuer Film „Propeller One-Way Night Coach“. „Vor zwei Jahren hatte ich das Vergnügen, das Hollywood Forever Johnny Ramone Tribute zum ersten Mal zu erleben“, so Travolta in einem Statement. „Es war großartig, und ich möchte zum Ramones Tribute zurückkehren! Mit etwas Neuem, meinem Regiedebüt, ‚Propeller One-Way Night Coach‘. Und etwas Altem, dem 50. Jubiläum des Originals ‚Carrie‘. Es wird ein toller Abend. Bis dann!“

Die Ramones lösten sich 1996 nach 22 Jahren ununterbrochener Tourneen auf. Leadsänger Joey Ramone starb 2001, Bassist Dee Dee Ramone folgte 2002, Gitarrist Johnny Ramone 2004 und Schlagzeuger Tommy Ramone 2014. Die komplette Originalbesetzung mag Geschichte sein, doch Drummer Marky Ramone, der von 1978 bis 1983 und erneut von 1987 bis 1996 mit der Band spielte, hält die Musik mit Marky Ramones Blitzkrieg am Leben. Auch Drummer Richie Ramone, der von 1983 bis 1987 dabei war, und C.J. Ramone, der 1989 den Bassposten von Dee Dee übernahm, touren mit eigenen Bands, die sich auf die Ramones-Klassiker konzentrieren.

Als die Ramones 2002 in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen wurden – Monate nach Joeys Tod –, traten Green Day an ihrer Stelle auf und heizten dem Publikum mit „Teenage Lobotomy“, „Rockaway Beach“ und „Blitzkrieg Bop“ ein.