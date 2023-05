Dead Kennedys: Statement zur Todesursache von D.H. Peligro

Die Dead Kennedys 1983 in New York, Von Links: der verstorbene D.H Peligro, Guitarist East Bay Ray, Bassist Klaus Flouride und Vokalist Jello Biafra

Die Dead Kennedys haben auf die veröffentlichte Todesursache ihres langjährigen Schlagzeugers D.H. Peligro reagiert. Er wurde im Oktober 2022 Jahr tot in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden. Er war 63.

Laut dem Autopsiebericht, der der „Los Angeles Times“ und „TMZ“ vorlag, starb D.H. Peligro (mit bürgerlichem Namen Darren Eric Henley), an den „kombinierten Auswirkungen von Fentanyl und Heroin“. Der Bericht zeigte auch, dass der Schlagzeuger an Lungenkrebs litt und eine Vorgeschichte von Drogen- und Alkoholmissbrauch aufwies.

Die Punkster reagierten mit einem Post auf ihrer offiziellen Facebook-Seite am 3. Mai: „DH Peligro hatte seine Kämpfe. Was in diesen Artikeln nicht erwähnt wird, ist, dass er gegen Krebs kämpfte und die Chemobehandlungen nicht alles erwischten, seine Gesundheit schwand“, teilten sie mit.

Sie fügen hinzu: „Als die Polizei am Tatort East Bay Ray (Gitarrist, bürgerlicher Name Raymond John Pepperell) anrief, sagten sie ihm, dass es so aussah, als wäre er durch einen Sturz im Badezimmer gestorben, und sagten, dass dies normalerweise durch einen Schlaganfall oder ein versehentliches Stolpern verursacht wird. Ray erzählte dem Beamten von DHs Krebs und seinem schlechten Gesundheitszustand. Jetzt wissen wir, dass mehr dahintersteckt.“

Die Nachricht von Peligros Tod wurde von der Band in einem Social-Media-Post am 29. Oktober 2022 verbreitet. Damals erläuterten die Dead Kennedy, dass „die Polizei am Tatort feststellte, dass er an einem Schädeltrauma starb, das durch einen versehentlichen Sturz verursacht wurde“.

Sie beendeten ihren letzten Post mit einem Abschiedsgruß: „Auf wiedersehen Bruder, du wirst immer in unseren Herzen sein. Ruhe in Kraft“.

Peligro kam 1981 zu den Dead Kennedys und ersetzte den Gründungsschlagzeuger Ted (eigentlich Bruce Slesinger). Nachdem sich die Band 1986 auflöste, trat Peligro kurzzeitig den Red Hot Chili Peppers als Ersatz für Jack Irons bei, wurde aber ein Jahr später gefeuert. Der Schlagzeuger nahm auch an der Reunion der Dead Kennedys im Jahr 2001 teil und trommelte bis zu seinem Tod weiter für sie.