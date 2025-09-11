Die Reunion von Twisted Sister hat einen Haken

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Twisted Sister feiern 2026 ihr 50-jähriges Jubiläum mit einer großen Reunion-Tour – allerdings ohne Bassist Mark Mendoza. Frontmann Dee Snider, Gründungsmitglied Jay Jay French und Gitarrist Eddie Ojeda stehen wieder gemeinsam auf der Bühne. Es ist die erste Tour seit der „40 and Fuck It“-Farewell-Runde im Jahr 2016.

Rückkehr ohne Mendoza

Details wie Tourdaten oder Städte wurden noch nicht bekanntgegeben. Am Schlagzeug sitzt Joe Franco, der schon in den Achtzigern mit der Band spielte und 1987 auf dem Album Love Is for Suckers zu hören war. Bass übernimmt Russell Pzütto, der bereits in Sniders Solo-Band aktiv war.

Mark Mendoza war seit 1978 Teil der Band und prägte den Sound während der Hochphase in den Achtzigern sowie bei der Reunion in den 2000ern. Auch bei der Aufnahme in die Heavy Metal Hall of Fame 2023 war er dabei. Warum er diesmal fehlt, wurde nicht näher erklärt. Jay Jay French erklärte lediglich: „Fast alle Bands mit 50 Jahren Geschichte haben Umbesetzungen erlebt. Wir wünschen Mark alles Gute.“

Snider betonte, dass die Entscheidung zur Rückkehr von den Fans beeinflusst wurde: „Wenn du das Glück hast, dass Menschen dich nach 50 Jahren noch sehen wollen, wie kannst du da Nein sagen? 2026 wird Twisted Fucking Sister weltweit die Bühnen erobern, weil wir immer noch rocken wollen!“

50 Jahre Bandgeschichte

Seit dem ersten Auftritt am 2. Februar 1976 im Turtleneck Inn in Hunter Mountain, New York, haben Snider, Ojeda und French gemeinsam auf der Bühne gestanden – trotz vieler Umbesetzungen. „Wir sind stolz, ein Jubiläum zu feiern, das einst undenkbar schien: 50 Jahre Twisted Sister“, so French. „Unsere Musik und Shows haben Millionen Fans inspiriert – und werden es weiter tun. Twisted Forever, Forever Twisted!“