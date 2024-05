Dee Snider spricht sich gegen die Rock and Roll Hall of Fame aus und kritisiert ihr Timing, manche Künstler:innen erst aufzunehmen, nachdem diese gestorben sind. Der Twisted-Sister-Frontmann hat in einem Post auf X am vergangenen Samstag (11. Mai) deutlich gemacht, wie wichtig es ist, dass die Rock Hall Menschen würdigt, solange sie noch leben und die Ehre auch schätzen können.

„Liebe RNR Hall of Fame: Es gibt Bands, von denen IHR WISST, dass sie aufgrund ihres großen Einflusses irgendwann aufgenommen werden“, schrieb der Sänger auf der Social-Media-Plattform. „Wie wäre es, NICHT zu warten, bis die gesamte Band TOT ist?“

Um seinen Punkt zu unterstreichen, nannte Dee Snider eine Gruppe, die 2024 in die Liste aufgenommen wird, nachdem sie zuvor schon sechsmal nominiert wurde, aber immer leer ausgingen. „Die MC5 werden nächsten Monat aufgenommen“, schrieb er. „Das letzte lebende Mitglied ist gestern gestorben. RIP MC5. #thatsucks.“ Der Schlagzeuger der Band, Dennis Thompson, starb am vergangenen Donnerstag, den 08. Mai, im Alter von 75 Jahren.

Post von Dee Snider auf X:

DEAR @rockhall RNR HALL OF FAME…There are bands who YOU KNOW are going to eventually be inducted because of their huge influence. How about NOT waiting until the entire band is DEAD? The MC5 are being inducted next month. The last living member died yesterday. RIP MC5.…

— Dee Snider🇺🇸🎤 (@deesnider) May 11, 2024

Für seinen Post erhält der Musiker viel Zustimmung im Netz. „Ich hätte es nicht besser sagen können“, schreibt ein:e X-User:in. Ein weiterer Kommentar lautet: „Die Art und Weise, wie sie Nominierungen verschwenden, ist einfach lächerlich. Von wegen Rock & Roll!“

Es ist nicht das erste Mal, dass Dee Snider die Rock Hall kritisiert. Im Jahr 2021 sprach er die Unterrepräsentation von Hardrock- und Metal-Bands an: „Die Mitglieder des RnR-Hall-Komitees sind arrogante, elitäre Arschlöcher, die auf Metal und andere Bands, die Millionen verkaufen, herabsehen, weil wir nicht ihrer Definition von cool entsprechen“, postete der Künstler damals auf X.