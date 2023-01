Dee Snider: Robert Plant und Ronnie James Dio sind keine Frontmänner

Dee Snider findet, dass Robert Plant und Ronnie James Dio gute Sänger, aber keine guten Frontmänner sind. Der Twisted-Sister-Sänger erklärte auf Twitter, er bewundert die Musiker für ihre Stimmen. Jedoch fehle es beiden an Überzeugung als Darsteller auf der Bühne. Plant hat sich dazu nicht geäußert (wird es wohl auch nicht), Dio verstarb 2010.

Dee Snider genehmigt es Ukrainern „absolut“, „We’re Not Gonna Take It“ als Schlachtruf zu verwenden

Snider startete die Debatte mit einem Tweet über den Schlagzeuger Cozy Powell, der unter anderem mit Dio bei Rainbow spielte. Einer seiner Follower antwortete darauf, dass Dio nach Freddie Mercury einer der besten Frontleute sei. Snider entgegnete, man dürfe singen und performen nicht miteinander verwechseln. „Gibt einen großen Unterschied zwischen einem großartigen Frontmann und einem großartigen Sänger“, schrieb der 67-Jährige. „Ronnie war einer der großartigsten Sänger aller Zeiten, aber als Frontmann stand er eigentlich nur auf der Bühne und sang. Freddie war ein einmaliger Sänger UND Frontmann.“

Ein weiterer Twitter-Nutzer brachte dann Plant ins Spiel. Über den Led-Zeppelin-Sänger sagte Snider: „Ich bin ein RIESIGER Fan von Plants Stimme, aber er gibt mir nichts als Performer. Er sah gut aus, hatte tolles Haar, stand aber nur auf der Bühne, eine Hand in der Luft und sang seinen Arsch ab.“

Snider füge noch hinzu, viele großartige Frontleute seien keine guten Sänger. Ein guter hingegen zeichne sich seiner Meinung nach dadurch aus, dass er „überall auf der Bühne ist“ und mit den Zuschauenden interagiert. Als Beispiele führte er unter anderem Axl Rose, Mick Jagger, Bono, James Brown und Paul Stanley an. Auch Kid Rock lobte der Musiker: „Man liebt ihn oder man hasst ihn, Kid Rock ist einer der besten, die ich je gesehen habe.“

Weiterhin unterschied der Twisted-Sister-Sänger zwischen Performance und Bühnenpräsenz. Er schrieb: „Ich sage nicht, dass Dio, Plant, etc. keine Bühnenpräsenz haben. Die haben sie im Überfluss. Aber sie sind keine Performer.“

