Late-Night-Hosts spotten über Trumps Fitness-Test: „Er hätte keine Chance, ihn zu bestehen“

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Donald Trump hat gestern per Exekutivorder den Presidential Fitness Test an öffentlichen Schulen im ganzen Land wieder eingeführt – zur großen Freude der Late-Night-Moderatoren. Bei seiner Ankündigung schimpfte er vor einer Gruppe von Kindern über den Aktienmarkt, seine Umfragewerte, warum er den Friedensnobelpreis für die Beendigung von acht Kriegen hätte bekommen sollen und den Krieg, den er gerade mit dem Iran vom Zaun gebrochen hat.

Bei „The Tonight Show“ witzelte Jimmy Fallon: „Trump ist sehr fitnessbewusst. Immer wenn jemand die Epstein-Akten erwähnt, sprintet er aus dem Zimmer.“ Und weiter: „Trump sagte, die fittesten Kinder dürfen ins Weiße Haus kommen und beim Bau des Ballsaals helfen.“

Fallon zeigte einen Clip, in dem Trump die Neuigkeit im Oval Office verkündete – umgeben von einer Gruppe Kinder, Robert F. Kennedy Jr. und Bildungsministerin Linda McMahon. Bei der Veranstaltung langweilte Trump die Kinder mit Reden über seine Wahl zum Präsidenten und das Ende von Kriegen. „Die Kinder dachten sich: ‚Das hätte auch eine E-Mail sein können’“, scherzte Fallon.

Kimmel über Trumps Fitness

Bei „Jimmy Kimmel Live“ merkte Jimmy Kimmel an, Trumps Version des Fitness-Tests bestehe darin zu sehen, „wie viele Wendy’s-Chicken-Strips man in den Mund bekommt.“ Kimmel ergänzte: „Nur Donald Trump würde einen Test wieder einführen, den er selbst nicht im Entferntesten bestehen würde.“

Kimmel spielte mehrere Clips der Veranstaltung ein, darunter Trumps Aussagen gegenüber den Kindern über die angeblich beendeten acht Kriege und Transgender-Sportlerinnen und -Sportler. Trump behauptete in seiner Rede, es habe „eine Transgender-Mutalisierung eurer Kinder für alle“ gegeben. „Dieser Mann ist wahnsinnig“, kommentierte Kimmel. „Er erfindet ein Wort – Mutalisierung – und erzählt Kindern davon!“

Bei „The Daily Show“ wies Desi Lydic darauf hin, dass Trumps Themen – darunter Atomwaffen und der Krieg mit dem Iran – für die anwesenden Kinder möglicherweise nicht ganz altersgerecht gewesen seien. „Wie kann man vor Kindern über einen Atomkrieg reden?“, fragte sie. Dann imitierte sie Trump: „‚Ihr Kinder habt doch ‚Oppenheimer‘ gesehen, oder? Florence Pugh. Ihre Brüste waren zehn Minuten lang zu sehen, und er wurde der Tod, der Zerstörer aller Welten. So wahr. So wahr.’“

Bei „Late Night“ hob Seth Meyers hervor, dass Trump bei der Veranstaltung behauptet hatte, der Iran hätte einen Atomschlag gegen die USA und Israel gestartet, wenn er nicht eingegriffen hätte.

„Man weiß genau, dass die Kinder dachten: ‚Aber hat Präsident Obama in seiner Amtszeit nicht ein Abkommen mit dem Iran geschlossen, das die Urananreicherung um 98 Prozent reduzierte und internationale Inspektoren zuließ, um sicherzustellen, dass der Iran das Abkommen einhält – im Austausch für Sanktionserleichterungen?’“, spöttelte er. „Ich meine, sie waren zu höflich, um es auszusprechen. Aber sie haben es gedacht.“