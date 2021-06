Foto: Getty Images for OBB Media, Rich Fury. All rights reserved.

Eine Reihe von Acts – darunter TV-Persönlichkeit Demi Lovato und „Years and Years“-Sänger Olly Alexander – haben sich für den diesjährigen Pride-Monat zusammen getan, um eine digitale Party auf YouTube zu feiern. Die Veranstaltung mit dem Titel „YouTube Pride“ findet am 25. Juni um 21:00 Uhr deutscher Zeit statt.

Doch nicht nur Demi Lovato und Olly Alexander werden Teil der Show sein, auch Mawaan Rizwan, Munroe Bergdorf, Daniel Howell, Tyler Oakley, Trixie Mattel, Kim Chi, Monet X Change, Miss Peppermint und Denali Foxx sind bei „YouTube Pride“ mit dabei. Die Moderation übernehmen Olly Alexander und der britische Schauspieler Mawaan Rizwan.

Olly Alexander kündigt exklusive Songpremiere an

Über die bevorstehende Veranstaltung sagte Olly Alexander laut „NME“: „Ich freue mich sehr, meine eigene Varieté-Show mit einigen supertalentierten und niedlichen LGBTQ+’s gemeinsam zu moderieren und mit dem süßen und lustigen Mawaan zu moderieren.“ Zudem kündigte er an: „Wir plaudern mit ein paar tollen Leuten aus der Community, es wird Livemusik-Überraschungen geben und ja, ich werde einen exklusiven Song performen.“

Auch Mawaan Rizwan stimmte bereits auf die digitale Party ein: „Pride ist eine großartige Feier unserer LGBTQIA+-Community und ich freue mich sehr auf eine Party in diesem Jahr nach allem, was passiert ist. Der Pride-Monat ist für so viele von uns in der Community eine so wichtige Zeit und es ist SO aufregend, dieses globale Event mitzuveranstalten und einige der talentiertesten queeren Menschen der Welt zu präsentieren.“

„YouTube Pride“ im Sinne des guten Zwecks

Ziel von „YouTube Pride“ ist es, Spenden für die beiden Hilfsorganisationen „The Trevor Project“ und „akt“ zu sammeln. „The Trevor Project“ unterstützt mit einer Rund-um-die-Uhr-Telefonseelsorge vor allem jugendliche LGBTQs. Auch „akt“ ist eine Anlaufstelle für jugendliche, aber auch obdachlose LGBTQ-Menschen.

