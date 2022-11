Denise Richards und ihr Ehemann von aggressivem Autofahrer beschossen

Die Schauspielerin Denise Richards, bekannt als Bondgirl aus „Die Welt ist nicht genug“ (1999), und ihr Ehemann wurden offenbar von einem wütenden Autofahrer beschossen. Die Konfrontation ereignete sich, als beide mit dem Auto unterwegs zu einem Filmstudio in Los Angeles waren. Sie blieben unverletzt und bemerkten erst später die Einschusslöcher an ihrem Fahrzeug.

Thank you. I would never wish any harm on anyone. What I experienced yesterday with my husband,not that you care. Was the most terrifying situation I have ever been in. I’m sorry a shot didn’t graze my neck…asshole https://t.co/xWrAqvSeoa

— Denise Richards (@DENISE_RICHARDS) November 16, 2022