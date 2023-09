AnnenMayKantereit live in Köln: Drohendes Verkehrschaos

Foto: Redferns, Pedro Becerra. All rights reserved.

2022: Henning May der Band AnnenMayKantereit live auf dem Lollapalooza Festival in Berlin

Es wird der krönende Abschluss von AnnenMayKantereits Tournee sein. Die deutsche Indie-Band kehrt am 9. September nach zwölf Konzerten in ihre Heimat Köln zurück, um im Rhein-Energie-Stadion die letzte Show ihrer Tour zu spielen. Die Tickets sind seit Beginn des Jahres restlos ausverkauft.

Die Kölner Sportstätten erwarten neben Kölner:innen, auch überregionales Publikum. Da abgesehen von dem Konzert im Fußball-Stadion die amerikanische Band Blink-182 in der Lanxess-Arena auftritt und am Samstag das Kölsche Sommerfestival „Jeck im Sunnesching“ die Kölner:innen in jegliche Bars und Parks lockt, warnen die Sportstätte vor „erheblichem Verkehrsaufkommen“. Dazu noch das überragende Wetter. Empfohlen wird vor allem eine frühzeitige Anreise.

Anreise mit ÖPNV

Die Konzerttickets gelten als Fahrscheine für öffentliche Verkehrsmittel der Kölner Verkehrs-Betriebe sowie im angrenzenden VRS-Verbundgebiet, weshalb die Anreise mit Bus und Bahn empfohlen wird. Die KVB setzt Sonderzüge auf der Linie 1 ein, die die Konzertbesucher:innen direkt an das Rhein-Energie-Stadion bringen wird, sowie zurück in die Kölner Innenstadt.

Vom Süden kommend, bietet sich außerdem die Straßenbahnlinie 7 an, die bis zur Haltestelle „Stüttgenhof“ fährt. Von dort aus erreicht man das Stadion zu Fuß.

Zeit

Um 17 Uhr beginnt der Einlass. Zwei Stunden später können die Zuschauer:innen die Vorband Friedberg erwarten, bis AnnenMayKantereit voraussichtlich um 20.30 Uhr selbst auf der Bühne stehen wird. Das Ende des Konzerts ist für 22.30 Uhr angesetzt.

Zusätzlicher Hinweis

Es gilt am 9. September ein Glasflaschen- und Alkoholverbot (außerhalb gastronomischer Flächen) im weitläufigen Umkreis des Stadions. Das teilte das Ordnungsamt der Stadt Köln nun mit. Es sind am Veranstaltungstag starke Kontrollen geplant, wobei gegebenenfalls Bußgelder erhoben werden.